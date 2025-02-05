Askerlik şubesinde patlama: Lazer silahı 'Tryzub' iddialarına yanıt... Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

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Rusya ile yaklaşık 3 yıldır savaşan Ukrayna'da, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İnsansız Sistemler Komutanı Vadim Suharevski "Savaş alanında lazer silahları zaten kullanıyoruz" açıklaması yaptı.

Kyviv Post'ta yer alan habere göre, daha önce Ukrayna'nın yaklaşık 2 kilometre uzaktaki hedefleri vurabilen bir lazer silahı geliştirdiğini iddia eden Suharevski, lazer silahının geliştirilmesinde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Ukraynaca üç başlı mızrak anlamına gelen "Tryzub" silahının güncel durumuna ilişkin Suharevski, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü ve İran yapımı Şahid İHA'larıyla mücadele etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Suharevski, yerli üretim olduğu vurgulanan lazer silahı hakkında "Savaş alanında lazer silahları zaten kullanıyoruz. Lazer teknolojilerimiz artık belirli nesneleri belirli bir yükseklikten vuruyor" dedi.

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ASKERLİK ŞUBESİNDE PATLAMA

Ukrayna'nın, Podolya bölgesindeki Hmelnitski şehrinde bulunan askerlik şubesinde patlama meydana geldi. Askerlik şubesinde meydana gelen patlamada, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Hmelnitski İdaresi Balkanı Sergiy Turin, "Bugün, Hmelnitstki-Podolya askerlik bölge şubesindeki sosyal destek merkezinde bir patlama meydana geldi. Şu ana kadar bir ölü ve dört yaralı olduğunu biliyoruz" açıklaması yaptı.

Ukrayna polisi, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile birlikte, Rusya'nın emriyle askerlik şubesine saldırdıklarından şüphelendikleri üç kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Suçlular, bir kurye aracılığıyla işe alınmış ve suç işlemeleri karşılığında para ödülü vaat edilmiştir. Hainler, Rus amirlerinin talimatları doğrultusunda patlayıcı imal etmiş ve amirlerinin belirlediği noktada patlatmışlardır" denildi.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ESİR TAKASI

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında "150'ye 150" formülü esas alınarak esir takası yapıldığını açıkladı.

Bakanlık, "5 Şubat'ta gerçekleşen müzakere süreci sonucunda, 150 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan iade edildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 150 savaş esiri transfer edildi" dedi.

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Bakanlık, "Serbest bırakılan tüm askerler tedavi ve rehabilitasyon için Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına nakledilecek " ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukraynalı askerlerin esir takası ile yurtlarına döndüğünü “Bugün hepimiz için güzel bir gün. Rus esaretinden kurtardığımız 150 savunucumuzu evlerine getiriyoruz. Cephe hattının farklı bölgelerinde görev yaptılar ama ortak bir noktaları vardı. Ukrayna için savaştılar" sözleriyle duyurdu.

Serbest bırakılan bazı askerlerin iki yıldan fazla süredir Rusya'da esir tutulduğunu belirten Zelenski, "insanlarımızı geri getirmek için çalışan, başta BAE olmak üzere ortaklarımıza ve bu yolda bizimle birlikte olan herkese teşekkür ederim" dedi.