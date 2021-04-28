Askerlerin mektubu Fransa’yı karıştırdı

Aralarında emekli generallerin de bulunduğu çok sayıda eski askerin imzaladığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, “Ülkede büyüyen kaosu engellemezsen iç savaş çıkar” mesajı içeren bir açık mektubu aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in sahiplenmesi ve imzacıları partisine davet etmesi ülkede siyaseti karıştırdı.

GENERAL BAŞI ÇEKTİ

Mektup geçtiğimiz günlerde Valeurs Actuelles adlı haftalık derginin internet sitesinde yer aldı. Mektuba öncülük eden emekli General Jean-Pierre Fabre-Bernabac, konuk olduğu bir televizyon programında, “İnsanlar, siyasetçilere değil, bize güvendiklerini söylüyor” diyerek ülkede durumun bu şekilde devam etmesi halinde ya sivillerin yönetimde olduğu acil durum çerçevesinde ya da gücün orduda olduğu sıkıyönetim çerçevesinde ordunun müdahale etmek durumunda kalacağını savunmuştu.

İSLAM KARŞITI TEZLER

Açık mektupta, İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların Fransa’da toplumsal bölünmeye yol açtığı tezi de işlenmişti. Mektupta imzası olan emekli askerlerin önemli bir bölümünün aşırı sağ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Mektup karşısında günlerce sessiz kalan hükümet, Le Pen’in devreye girmesiyle birlikte tavrını değiştirerek tepki vermeye başladı.

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Bildiriyi ‘sorumsuzluk’ olarak niteleyen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, “Le Pen’in önerdiği ordunun siyasallaşması, Fransa’yı zayıflatır. Ordu, seçim kampanyası için değil Fransa’yı savunmak ve Fransız halkını korumak için var” dedi. Parly, hem rezerv konumundaki emekli askerler hem de varsa görevde olan imzacı askerler için yaptırım talebinde bulundu. Aşırı solun lideri Jean-Luc Melenchon ise hükümeti zayıf olmakla suçlayarak savcıların devreye girmesini istedi.

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