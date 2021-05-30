Son dakika haberleri: Askerlerden şoke eden hata! ABD'nin nükleer sırları deşifre oldu

Silahlanmaya en çok bütçe ayıran ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki sırları basit bir hata ile ortaya çıktı.

Wired'da yer alan habere göre, ABD askerlerinin ordunun Avrupa’daki üslerinin bilgilerini ezberlemek için bilgi kartı uygulamalarına yüklediği ortaya çıktı

Aynı habere göre, online olarak ve herkese açık biçimde paylaşılan bu bilgiler sayesinde ABD’nin Avrupa’da bulunan nükleer silahlarının yerleri deşifre oldu.

Sızan bilgiler arasında silahların üslerde nerede saklandığı, devriye programları, güvenlik kamerası konumları, kimlik kartlarının özellikleri ve hatta askerlerin tehdit edildiklerinde başkalarını uyarmak için kullanmaları gereken güvenli sözcükler yer aldı.

Ayrıca, bu hata ile kameraların konumları, kasaların etrafındaki devriyelerin sıklığı gibi bilgiler de ifşa oldu.

Bellingcat’in araştırmasına göre, sızan bilgiler ile ABD'nin Türkiye, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerdeki üslerine ait bilgiler gün yüzüne çıktı.

Aynı araştırmaya göre, söz konusu bilgiler herhangi bir kişi tarafından basit bir internet araması ile bulunabilecek durumdaydı.

ABD'li yetkililer konu ile ilgili çıkan haberleri ne doğruladı ne de yalanladı.

Söz konusu bilgi kartları ise yayınlandıkları platformlardan kaldırıldı.

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