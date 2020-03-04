‘Askerler arası diyalog çatışma riskini azaltır’

Bahar Kalkanı harekâtının Rusya ile Türkiye arasında çatışmaya yol açmayacağını umduklarını dile getiren Kremin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya ile Türkiye askeri yetkilileri sürekli görüşüyor. Aralarında sürekli temas mevcut. Bu sıkı koordinasyon sayesinde ülkelerimiz arasında bir çatışma yaşanmasının önleneceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı. Peskov, 5 Mart’ta Erdoğan ile Putin Moskova’da bir araya geldikten sonra 6 Mart’ta yine Moskova’da Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa liderleri arasında dörtlü bir zirve yapılacağı söylentilerini ise yalanladı.