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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

‘Askerler arası diyalog çatışma riskini azaltır’

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘Askerler arası diyalog çatışma riskini azaltır’
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SURİYE’nin İdlib vilayetindeki gerilim sürerken, dün Kremlin’den önemli mesajlar geldi.

Bahar Kalkanı harekâtının Rusya ile Türkiye arasında çatışmaya yol açmayacağını umduklarını dile getiren Kremin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya ile Türkiye askeri yetkilileri sürekli görüşüyor. Aralarında sürekli temas mevcut. Bu sıkı koordinasyon sayesinde ülkelerimiz arasında bir çatışma yaşanmasının önleneceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı. Peskov, 5 Mart’ta Erdoğan ile Putin Moskova’da bir araya geldikten sonra 6 Mart’ta yine Moskova’da Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa liderleri arasında dörtlü bir zirve yapılacağı söylentilerini ise yalanladı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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