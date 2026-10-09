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Askeri üs yangını sonrası çarpıcı iddia: Yunan ordusunda 'omerta' çağrısı! 'Donanmaya büyük darbe vurdu'

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#Yunanistan#Donanma#Üs
Askeri üs yangını sonrası çarpıcı iddia: Yunan ordusunda omerta çağrısı Donanmaya büyük darbe vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 08:48

Yunanistan'daki Deniz Kuvvetleri helikopter üssünde çıkan yangının ardından, donanmaya ait helikopterlerde kullanılan kritik malzeme ve yedek parçaların zarar gördüğü öne sürüldü. Yunan savunma sitesi Militaire, yetkililerin sessizliğini "omerta" olarak nitelendirirken olayın donanmaya büyük darbe vurduğunu öne sürdü.

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Yunanistan'ın Kotroni bölgesindeki Deniz Kuvvetleri helikopter üssünde çıkan yangın, donanmanın helikopter filosuna yönelik malzeme ve yedek parça kayıplarını gündeme getirdi.

Yunanistan'da yayın yapan savunma sitesi Militaire, yangında eski AB 212 helikopterleri ile yeni MH-60 Romeo helikopterlerinde kullanılan önemli malzemelerin yandığını öne sürdü.

Militaire, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının olayla ilgili sessizliğini "omerta", yani sessizlik yemini olarak nitelendirdi.

YUNANİSTAN'DAKİ HELİKOPTER ÜSSÜNDE YANGIN

Kotroni'deki Deniz Kuvvetleri helikopter üssünde, yanıcı maddelerin bulunduğu iki depoda yangın çıktı. Yoğun dumanın çevredeki birçok noktadan görüldüğü olay üzerine itfaiye ve sivil savunma ekipleri harekete geçti.

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Ta Nea gazetesinde yer alan habere göre yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı. İtfaiyenin açıklamasına göre, söndürme çalışmalarına 35 itfaiyeci, acil durum müdahele ekibinden iki grup, gönüllüler, bir helikopter ile yerel yönetime ait su tankerleri katıldı.

Askeri üs yangını sonrası çarpıcı iddia: Yunan ordusunda omerta çağrısı Donanmaya büyük darbe vurdu

Yetkililer, depolarda mühimmat bulunmadığını ve yangının ormanlık alana ya da çevredeki diğer tesislere yayılma riskinin olmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedenini araştırmak üzere soruşturma birimi görevlendirildi.

MİLİTAİRE: YUNAN DONANMASINA DARBE VURDU

Militaire'de yer alan "Donanmaya büyük darbe vurdu" başlıklı haberde, yangın nedeniyle Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından "Omerta" (sessizlik yemini) çağrısı yapıldığını öne sürdü.

Militaire'ye göre, yangında eski AB 212 helikopterleri için kullanılan malzeme ve yedek parçalar zarar gördü. Haberde, bu parçaların piyasada bulunmasının oldukça zor, hatta bazı durumlarda imkânsız olduğu iddia edildi.

Haberde ayrıca, donanmanın satın aldığı MH-60 Romeo helikopterleri için gerekli önemli malzeme ve yedek parçaların da yandığı savunuldu. Haberde, bu parçaların bir bölümünün piyasada bulunmasına rağmen yüksek maliyetli olduğu vurgulandı.

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Askeri üs yangını sonrası çarpıcı iddia: Yunan ordusunda omerta çağrısı Donanmaya büyük darbe vurdu

Militaire, yangının Yunan Silahlı Kuvvetlerinde son yıllarda yaşanan ve yeterince açıklığa kavuşturulmadığını savunduğu olayların son halkası olduğunu kaydetti.

Militaire, Kotroni'deki yangını üç yıl önce Daniel Fırtınası sırasında Stefanovikeio'da yaşananlarla karşılaştırdı. Fırtına sırasında çok sayıda Apache helikopterinin kaybedildiğini belirten Militaire, kaybedilen helikopterlerin kesin sayısının hâlâ resmen açıklanmadığını belirtti.

NEA ANCHİALOS HAVA ÜSSÜNDE MÜHİMMATLAR İNFİLAK ETMİŞTİ

Stefanovikeio'ya yaklaşık 25-30 km uzaklıkta bulunan ve Volos yakınlarındaki Nea Anchialos Hava Üssü (111. Savaş Kanadı), Temmuz 2023'te bölgedeki büyük orman yangınlarından etkilendi.

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Yangın üssün mühimmat deposuna sıçradı, F-16 füzelerinin ve ağır bombaların infilak etmesiyle çok şiddetli patlamalar meydana geldi. Bu olay nedeniyle bölge tahliye edildi ve F-16 uçakları Larissa şehrine taşındı.

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#Yunanistan#Donanma#Üs

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