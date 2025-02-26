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Askeri uçak yerleşim yerine düştü: 20'den fazla kişi öldü

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#Sudan#Askeri Uçak Kazası#Ölüm
Askeri uçak yerleşim yerine düştü: 20den fazla kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 10:10

Sudan'ın Omdurman kentinde, askeri uçak yerleşim yerine düştü. Yaşanan olayda, askerler ve sivillerin de aralarında bulunduğu 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. 4 kişilik mürettebatı olan uçağın, askeri görevde olduğu bildirildi.

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Sudan ordusundan yapılan açıklamada, Omdurman kentindeki Wadi Seidna Hava Üssü'nden havalanan Antonov uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi.

Kazada çok sayıda asker ve sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, daha fazla detay verilmedi.

Askeri ve tıbbi kaynaklar ise, askerler ve sivillerden oluşan 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ölenler arasında Hartum'daki üst düzey komutanlardan Tümgeneral Bahr Ahmed'in de bulunduğu belirtildi.

Bir askeri kaynak, uçağın düşmesinin teknik nedenlerden kaynaklandığını, 4 kişilik mürettebatı olan uçağın askeri görevde olduğunu aktardı.

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#Sudan#Askeri Uçak Kazası#Ölüm

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