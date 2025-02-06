Askere alınmadı: Göçmen okulunda dehşet saçtı... 'Avrupa'dan defolun'

Haberin Devamı

İsveç'te, başkent Stockholm'ün 200 km batısındaki Örebro kentinde, 35 yaşındaki Rickard Andersson isimli bir kişi tarafından ülke tarihinin en kanlı saldırısı gerçekleşti.

Andersson'un göçmenlerin eğitim gördüğü okula düzenlediği saldırıda, 11 kişinin öldüğü bildirirken 5 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. İsveç polisi, İsveççe dil dersleri veren "yetişkin eğitim merkezi" saldırısını gerçekleştiren Andersson'un ölen kişilerin arasında olduğunu söyledi.

Polis, saldırgan ile girdikleri çatışmayı "büyük bir operasyon" ile karşılık verdik sözleriyle aktarırken yerel medya, "yalnız kurt" olarak adlandırılan ve tek başına hareket eden saldırganın intihar ettiğini yazdı.

Haberin Devamı

İsveç gazetesi Aftonbladet'te yer alan habere göre, izole bir şekilde hayatını sürdüren ve ruhsal sağlık sorunları olduğuna inanılan Andersson'un dört tüfek için silah ruhsatı olduğu ve saldırı sırasında 3 tüfek ile bir bıçak taşıdığı ortaya çıktı.

Andersson'un saldırı sırasında 30-06 kalibre av tüfeği kullandığı, ancak bu silahları kullanmak için ruhsat nasıl aldığı gizemini korudu. Polis, Andersson'un silah ruhsatı olduğuna ilişkin soruları gizlilik nedeniyle açıklamadı.

Polisten yapılan açıklamada, “Şu anda yüksek operasyonel baskı nedeniyle konuyla ilgili bir açıklama yapmayı reddediyoruz” denildi.

ASKERLİK HİZMETİNE ALINMADI

Saldırganın, reşit olduktan sonra ısrarla askerlik hizmetine alınmak için başvuru yaptığı ancak İsveç Ulusal Hizmet Ajansı tarafından defalarca reddedildiği açıklandı.

İsveç Ulusal Hizmet Ajansı'nın saldırgana gönderdiği bildiride, “Siz ve diğer tüm İsveçli erkekler 18 yaşına girdiğiniz yıl askere gitmek zorundasınız. Ancak, İsveç Askerlik Dairesi sadece askerlik hizmeti veya sivil görev ya da eğitim rezervi için kayıt olma koşullarına sahip olduğunu değerlendirdiğimiz kişileri askere çağıracaktır" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Silahlı saldırının gerçekleştiği yere çiçekler konuldu ve mumlar yakıldı

Bildiride, "Daha önce tarafınıza bildirdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı bilgilerine istinaden Milli Eğitim Bakanlığı sizi yoklamaya çağırmayacaktır" denildi.

Saldırganın askere alınmamasının arkasında, diplomasının yetersiz olduğu ifade edilirken bir arkadaşı kendisinin hiçbir zaman askere çağrılmamasının sebebinin lise diplomasına sahip olmaması olduğunu söyledi.

ADINI YASAL OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Saldırganı tanıyan çevresi, Andersson'un sosyal becerilerden yoksun ve yalnız biri olduğunu belirtti. Bir akrabası, Andersson'un eskiden çok sık görüştüğü bir arkadaşı olduğunu ancak artık onunla da görüşmediğini ifade etti.

Haberin Devamı

Akrabalarından biri ise “O gerçekten yalnız biriydi. Eskiden çok takıldığı bir arkadaşı vardı ama şimdi yok. Kendi başına olmak istiyor. İnsanlardan hoşlanmıyor. En azından öyle gibi görünüyor" dedi.

Yetkililer, saldırganın "çok sık seyahat eden" anne ve babasıyla da çok az görüştüğünü vurguladı.

Bir arkadaşı ise Andersson'un "sosyal fobisi" olduğunu ve elleriyle ağzını kapatarak dolaştığını bildirdi. Andersson'un süreki yüzünü sakladığını belirten arkadaşı, ondan korktuğunu söyledi.

Sekiz yıl önce Jonas Simon adını yasal olarak değiştiren Andersson'un, son yıllarda zor zamanlar geçirdiği ve herhangi bir işte çalışmadığı belirtildi.

Haberin Devamı

TUVALETTE SAKLANARAK KURTULDU

Saldırının ardından Expressen gazetesine açıklama yapan 28 yaşındaki bir görgü tanığı, “Üç patlama ve çığlık sesleri duydum. Polis geldi, tahliyeyi beklememizi söylediler” dedi.

Okulda hemşirelik eğitimi alan 35 yaşındaki Hellen Werme, koridorda yürürken saldırganın ayak seslerini duyduğunu, bulunduğu odada yatağın arkasına saklanarak kurtulduğunu söyledi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, okulda eğitim gören Haşim Şems'in sosyal medyada paylaştığı görüntüler, İsveç'te yayın yapan TV4 tarafından analiz edildi.

Haberin Devamı

Saldırı sırasında Haşim'in tuvalette saklanarak kurtulduğu görülürken iki el silah sesi duyulmadan önce bir kişinin "Avrupa'dan defolun" diye bağırdığı duyuldu. Ancak TV4, duyulan sesin saldırgan tarafından gelip gelmediğini doğrulayamadı.

Haşim'in ise, saldırı sırasında tuvalet kabininde oturduğu ve kendi kendini sakinleştirmeye çalıştığı yer aldı. Haşim, silah patlama sesi geldiğinde korkudan dehşete kapılırken kovanın yere çarpma sesi duyuldu.

Instagram / Haashemshams

Kapının arkasından vurulmamak için lavabonun üzerine çıkan Haşim, polisler binaya girdiğinde elleri havada tuvalet kabininde oturdu. Polislerin kapıyı açmasını emretmesinin ardından Haşim, polislere "ben öğrenciyim" cevabını verirken kabine giren polis memuru tarafından üstü arandı.

Haşim yayınladığı görüntülerde ayrıca, sessiz bir şekilde yardım gelmesini beklerken videonun üzerine "İnsanlar yardım çağırıyor" ifadesini yazdı.

Saldırı başladığında matematik dersi veren 28 yaşındaki Andreas Sundling, sınıfın kapısı kırıldığında "Şimdi öldük" diye düşündüklerini ancak gelenin polis olduğunu söyledi.