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Asker Şifa’da tünel nerede! İsrail iddialarını kanıtlayamıyor

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#Şifa Hastanesi#İsrail#Gazze
Asker Şifa’da tünel nerede İsrail iddialarını kanıtlayamıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 07:00

İsrail, Hamas’ın komuta merkezinin bulunduğunu öne sürdüğü El Şifa Hastanesi’ne baskınının ardından iddialarını kanıtlayacak somut delilleri gösteremedi. Ordunun, “yüzlerce kilometrelik Hamas tünellerinin buluşma noktası” olduğunu belirttiği Şifa’dan paylaşılan görüntüler dünyayı ikna etmedi.

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İsrail, 20 gün önce Hamas’ın komuta merkezi olduğunu iddia ettiği El Şifa Hastanesi’ni ele geçirmek üzere Gazze’ye kara operasyonunu başlattı. Bu hedefe önceki günkü baskınla ulaşan İsrail ordusu; hastane koridorlarında ve odalarda dolaştı, yaralıları dahi sorguya çekti. Ancak henüz varlığını iddia ettiği tünellerle ilgili uluslararası kamuoyuna hiçbir kanıt sunamadı.

Asker Şifa’da tünel nerede İsrail iddialarını kanıtlayamıyor


PAYLAŞIMI DEĞİŞTİRDİ

İsrail ordusu, önceki gün baskın düzenlediği Şifa’da Hamas savaşçılarının bulunduğunu kanıtlamak için paylaştığı videoyla da uluslararası kamuyonu ikna edemedi. Ordu, sözcülerinden Jonathan Concirus’un Şifa’nın Hamas tarafından nasıl kullanıldığını anlattığı bir videoyu sosyal medya platformu X’ten “düzenlenmemiş ve kesilmemiş görüntüler” olarak paylaştı. Videodaki pek çok tutarsızlık, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekince ordu paylaşımı önce sildi, sonra bazı kısımları bulanıklaştırılmış ve kesilmiş yeni bir versiyonunu tekrar paylaştı.

Asker Şifa’da tünel nerede İsrail iddialarını kanıtlayamıyor


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‘DELİLLERİ YOK ETTİLER’ İDDİASI

Videoda Hamas’a ait olduğunu belirttiği tüfekler, el bombaları, koruyucu yelekler ve askeri üniformaları gösteren Sözcü Concirus, “Hamas’ın geleceklerini bildiği ve izlerini gizlediği için” hastane arazisindeki aramanın zaman alacağını söyledi. Hamas’ın varlığının delili olarak sunduğu askeri teçhizatı İngiliz BBC ve Amerikan FOX News muhabirlerine gösterdi. Sözcü Concirus, tesiste bulduklarını söylediği bir bilgisayarda Hamas’ın elindeki rehinelere dair bilgiler olduğunu da belirtti, ancak bunları muhabirlerle paylaşmadı. İsrail medyası da ordunun şu ana kadar sunduğu kanıtların iddialarını destekler nitelikte olmadığına dikkat çekerek, “Hamas’ın kaçarken delilleri yok etmiş olabileceği” değerlendirmesinde bulundu.

Asker Şifa’da tünel nerede İsrail iddialarını kanıtlayamıyor


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SİMULASYON BİLE YAPMIŞLARDI

İsrail, yaklaşık 2 hafta önce elindeki istihbarata dayanarak hazırladığı ve Şifa Hastanesi’nin altındaki tüneller ile Hamas’ın “ana komuta merkezini” gösteren üç boyutlu bir animasyon videosunu kanıt olarak paylaşmıştı. Şifa baskınından saatler önce ABD de Hamas’ın Şifa’daki tünellerine dair ellerinde istihbarat bulunduğunu açıklamıştı. Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına yanıt vermeyerek Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, “yalnızca Hamas’ı hedef aldığı” ve “sivillerin hayatını koruduğu” savunmasına dayanak oluşturacak somut deliller sunabilmiş değil. Bu arada İsrail tanklarının, Gazze’nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattığı, Kızılay ekiplerinin hastaneden hareket edemediği ve yaralılara ulaşamadığı duyuruldu.

 

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#Şifa Hastanesi#İsrail#Gazze

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