Asker korumasında oyladılar! Trump’ı bitirme hamlesine onay

3 Kasım’da başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ın göreve başlamasına günler kala Temsilciler Meclisi, 6 Ocak’taki Kongre baskınını kışkırtmakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesi teklifini 197’ye karşı 232 oyla kabul etti. Böylece Trump, ABD tarihinde hakkında iki defa azil süreci yürütülen ilk başkan oldu. Trump’ın Senato’da yargılanmasına, görev süresinin dolmasına

1 gün kala, yani 19 Ocak’ta başlanacak.

AZİL SÜRECİ BAŞLADI

Temsilciler Meclisi azil oylaması öncesinde, Başkan Yardımcısı Mike Pence’den Anayasa’nın 25’inci maddesi çerçevesinde Trump’ı görevden almasını talep etmiş, ancak Pence, bunun ülke için doğru bir adım olduğuna inanmadığını belirterek talebi reddetmişti. İşte, azil tasarısının oylanmasına da Pence’in bu ret cevabı üzerine karar verildi. Demokratların hazırladığı ve kabul edilen tasarıda Trump, 6 Ocak’ta Beyaz Saray önünde yaptığı konuşmasıyla destekçilerini “ABD Kongresi’ne saldırmaya teşvik etmekle” suçlandı. Metinde ayrıca Trump’ın “ağır ve vahim suç işlediği”, “kötü davranışta bulunduğu” vurgulandı.

CUMHURİYETÇİLERDEN 10 FİRE

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde dün, azil sürecinin başlatılması talebi 197’ye karşı 232 oyla kabul edildi. Aralarında Temsilciler Meclisi’nin üçüncü en kıdemli üyesi Liz Cheney’in de olduğu 10 Cumhuriyetçi üye de Trump aleyhine oy kullandı. Böylece Trump’ın ikinci kez azli istenmiş oldu. Trump’ın görevden alınması talebi şimdi, mahkeme görevi görecek olan Senato’da ele alınacak. Ancak Senato aşaması Trump’ın başkanlık dönemi içinde tamamlanamayacak. Meclis, Aralık 2019’da da Trump’ı Ukrayna’dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azletmiş, ancak bu karar, Senato’dan geçmemişti. Öte yandan o dönem, Cumhuriyetçilerden bu adımı destekleyen olmamıştı.

SORULARLA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Trump neyle suçlanıyor?

Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen azil tasarısında tek madde yer alıyor ve Trump ‘isyanı teşvikle’ suçlanıyor. Trump’ın Georgia’da seçim yetkililerine sonucu değiştirmek için 11 bin oy bulmaları yönünde baskı yaptığı, destekçilerini Kongre’ye baskına teşvik ettiği iddia ediliyor.

Hemen görevden alınabilir mi?

Temsilciler Meclisi’nde tasarının kabulü ile Trump’ın görevden alınması için ikinci kez süreç başladı. Trump’ın suçlu olup olmadığına Senato karar verecek. Ancak Senato azil davasını 19 Ocak’tan önce ele almayacak. Bu durumda süreç Biden dönemine sarkmış olacak.

Biden döneminde süreç devam eder mi?

Trump’ın avukatları, Senato’da süreç başladıktan 24 saat sonra başkanlıktan ayrılıp özel vatandaş olacağı için yargılanamayacağını savunurken, anayasa hukukçuları Senato’nun yargılamaya devam edebileceğini söylüyor. Son seçimlerle birlikte, 100 üyeli Senato’da çoğunluk kıl payı Demokratlara geçti. Ancak Trump’ı görevden almak için Senato’da üçte iki çoğunluk aranacak. Azil için Cumhuriyetçi senatörlerin desteği gerekecek.

Trump nasıl olsa gidecek, azil niye gerekli?

Amerikan demokrasisinin temeline çok ağır zarar verdiği iddia edilen Başkan Trump’ın görev süresi dolsa bile, bu davranışa karşı hiçbir eyleme geçmemenin ülkeye daha büyük zarar vereceği savunuluyor. Demokratlar, Trump’ın cezalandırılmasını ve görevden alındığının siyasi siciline kaydedilmesini istiyor. Senato’da suçlu bulunursa, Trump’ın yeniden başkan adayı olması da önlenebilecek.

Azil edilirse ne gibi haklardan mahrum kalır?

Trump, görev süresi bitmeden azil edilmesi halinde emekli başkan maaşı, büro ve personel gibi imtiyazlardan mahrum kalabilir. Görev süresi sonrasında azlin gerçekleşmesi durumunda ise ne olacağı tartışmalı. ABD’de emekli başkan maaşı yılda 219.200 dolar (yaklaşık 1.62 milyon TL). Ayrıca başkanın ofis ve personel masrafları da karşılanıyor. First Lady’ye de yılda 20 bin dolar ödenek veriliyor.