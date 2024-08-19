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 Aşk hayatı karmaşık

Güncelleme Tarihi:

#Alain Delon#Romy Schneider#Aşk Hayatı
Aşk hayatı karmaşık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 07:00

Alain Delon’un aşk hayatı da yaşamı kadar karmaşıktı.

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1958’de Alman oyuncu Romy Schneider ile Christine filminde oynadıktan sonra yaşamaya başladıkları aşk 5 yıl sürdü. Bu ilişkiden kısa bir süre sonra, Rommy 43 yaşında intihar etti. 1962’de şarkıcı ve model Nico’dan, Christian adında bir erkek çocuğu oldu ancak Delon babalığı reddetti. Çocuk Delon’un annesi tarafından evlat edinildi.

Aşk hayatı karmaşık

1964’te ise resmi olarak ilişki kurduğu ve Madam Delon unvanını taşıyan tek kadın, Natalie ile evlendi. 4 yıl süren bu evlilikten Anthony adında bir çocukları oldu. Ama ihanet sebebiyle ayrıldılar. Delon, teselliyi ise en yakın arkadaşı, Fransız aktris Mireille Darc’ta aradı. İkilinin ilişkisi 15 yıl, 1982’ye kadar devam etti. 1987’de ise 14 yıl nişanlı kaldığı Hollandalı model ve şarkıcı Rosalie van Breemen ile tanıştı Delon, kızı Anushka ve oğlu Alain Fabian bu ilişkiden doğdu. İkili 2002’de ayrıldıktan sonra Delon, nispeten sakin bir hayat sürdü.

 

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#Alain Delon#Romy Schneider#Aşk Hayatı

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