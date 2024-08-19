 Aşk hayatı karmaşık

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1958’de Alman oyuncu Romy Schneider ile Christine filminde oynadıktan sonra yaşamaya başladıkları aşk 5 yıl sürdü. Bu ilişkiden kısa bir süre sonra, Rommy 43 yaşında intihar etti. 1962’de şarkıcı ve model Nico’dan, Christian adında bir erkek çocuğu oldu ancak Delon babalığı reddetti. Çocuk Delon’un annesi tarafından evlat edinildi.

1964’te ise resmi olarak ilişki kurduğu ve Madam Delon unvanını taşıyan tek kadın, Natalie ile evlendi. 4 yıl süren bu evlilikten Anthony adında bir çocukları oldu. Ama ihanet sebebiyle ayrıldılar. Delon, teselliyi ise en yakın arkadaşı, Fransız aktris Mireille Darc’ta aradı. İkilinin ilişkisi 15 yıl, 1982’ye kadar devam etti. 1987’de ise 14 yıl nişanlı kaldığı Hollandalı model ve şarkıcı Rosalie van Breemen ile tanıştı Delon, kızı Anushka ve oğlu Alain Fabian bu ilişkiden doğdu. İkili 2002’de ayrıldıktan sonra Delon, nispeten sakin bir hayat sürdü.