Aşk engel tanımaz

Koronavirüs önlemleri kapsamında bakımevi ziyarete kapatılınca, o sırada dışarıda olan Agustina eşinin yanına dönemedi. 59 yıllık evliliklerinde ilk kez bu kadar ayrı kaldıklarını söyleyen çiftin aylar sonra ilk buluşması duygusal anlara sahne oldu. Yüzlerini maskeyle kapatan ve aralarındaki naylon paravan eşliğinde sarılıp öpüşen çift için sosyal medyada “Plastik virüsleri uzak tutabilir ama aşkı değil” yorumları yapıldı.