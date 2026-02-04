×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Aşk Çeşmesi paralı oldu

Güncelleme Tarihi:

#Roma#Trevi Çeşmesi#Turizm Ücreti
Aşk Çeşmesi paralı oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:00

İTALYA’nın başkenti Roma’nın simge yapılarından olan ve Aşk Çeşmesi olarak bilinen Trevi Çeşmesi’nin de bulunduğu altı turistik noktayı görmek isteyen turistlerden artık ücret alınmaya başladı.

Haberin Devamı

Uygulama kapsamında Trevi Çeşmesi, Maxentius Villası, Napolyon Müzesi, Carlo Baracco Müzesi, Pilotti Müzesi ve Canonica Müzesi için 2 Euro (103 TL) ödenecek.

Roma’da ikamet edenler, engelliler ve tur rehberleri ise kimliklerini göstererek ücretsiz giriş yapabilecek. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, pazartesi günü başlayan uygulamayla hem çeşme etrafındaki karmaşanın azaltılmasını hem de ekstra gelir elde edilmesini amaçladıklarını açıkladı. Gualtieri, yılda 6.5 milyon Euro (326 milyon TL) gelir beklediklerini söyledi.

Gözden Kaçmasınİş dünyasının tam üyelik ve Gümrük Birliği için baskı eylemleri sürecek… Avrupa Avrupa duy sesimiziİş dünyasının tam üyelik ve Gümrük Birliği için baskı eylemleri sürecek… Avrupa Avrupa duy sesimiziHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınFETÖ’nün sosyal medyada sürü ağı: 2 bin 65 hesap belirlendiFETÖ’nün sosyal medyada sürü ağı: 2 bin 65 hesap belirlendiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Roma#Trevi Çeşmesi#Turizm Ücreti

BAKMADAN GEÇME!