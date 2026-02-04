Aşk Çeşmesi paralı oldu

Haberin Devamı

Uygulama kapsamında Trevi Çeşmesi, Maxentius Villası, Napolyon Müzesi, Carlo Baracco Müzesi, Pilotti Müzesi ve Canonica Müzesi için 2 Euro (103 TL) ödenecek.

Roma’da ikamet edenler, engelliler ve tur rehberleri ise kimliklerini göstererek ücretsiz giriş yapabilecek. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, pazartesi günü başlayan uygulamayla hem çeşme etrafındaki karmaşanın azaltılmasını hem de ekstra gelir elde edilmesini amaçladıklarını açıkladı. Gualtieri, yılda 6.5 milyon Euro (326 milyon TL) gelir beklediklerini söyledi.