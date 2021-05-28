Aşıyı ol, parayı kap! ABD'de Kovid-19 aşısını teşvik için 116,5 milyon dolarlık para ödülü dağıtılacak

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmasını teşvik etmek amacıyla toplam 116,5 milyon dolarlık ödül dağıtılacağı bildirildi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 milyondan fazla kişinin aşı olduğu Kaliforniya'da, aşılamaların hızlandırılması için 4 Haziran'dan itibaren aşı olanlara para ödülü vereceklerini duyurdu.

Newsom, bu kapsamda 10 kişiye 1,5 milyon dolar, 30 kişiye 50 bin dolar, 2 milyon kişiye ise 50'şer dolarlık hediye çeki olmak üzere toplam 116,5 milyon dolar ödül dağıtacaklarını kaydetti.

Kovid-19 tedbirlerinin en aza indirileceği haziran ortasına kadar halkın yüzde 70'ine aşı yapılmasını hedefleyen Newsom, aşılamalara hız kazandırabilmek için ABD'deki diğer eyaletlerden daha fazla kaynağın tahsis edildiğini belirtti.

Yetkililer, halka dağıtılacak ödüllerin kaynağının, eyaletin afetle mücadele bütçesinden tahsis edileceğini kaydetti.

BİRÇOK EYALETTE UYGULANIYOR

Öte yandan ABD'de Ohio ve New York'ta da aşı çalışmalarına hız vermek için çeşitli ödüllendirmeler yapılmaya devam ediyor.

ABD’nin Ohio eyaletinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmaya teşvik için piyango düzenlendi. Eyalet genelinde aşı olan 5 kişiye 1'er milyon dolar ödül verileceği açıklandı. ABD’nin Ohio eyaletinde 'aşı piyangosuna' açıklaması tam bir 'çılgınlık' yaşanmasına yol açmıştı.

MARYLAND 400 BİN DOLAR İÇİN ÇEKİLİŞ YAPACAK

ABD’nin birçok eyaletinde daha önce aşı olmaya teşvik için bedava donut ve hediye çekleri dağıtılmıştı. Maryland eyalet valisi Larry Hogan, eyalette 40 gün boyunca çekiliş yapılacağını ve kazananın 400 bin dolar büyük ödüle sahip olacağını açıkladı. Maryland’de kazanan 4 Temmuz’da açıklanacak.

Öte yandan, New York Valisi Andrew Cuomo, 24-28 Mayıs arasında ‘Aşı Kazı Kazan’ kartlarının aşı olan vatandaşlara 20 dolara dağıtılacağını ve kazanan kişinin 5 milyon dolar ödül kazanacağını açıkladı. Cuomo, "Ne kadar çok New Yorklu aşı olursak, durumumuz o kadar iyi olur ve yeni normale daha hızlı dönebiliriz. Bu yüzden henüz aşı yaptırmamış herkesi en yakın merkeze gitmeye ve aşı yaptırmaya teşvik ediyorum" dedi.

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