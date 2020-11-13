Aşıyı beklerken dünya toz duman

Dünya genelinde 619 binden fazla yeni vakanın tespit edildiği 11 Kasım tarihinde, ilk kez günlük can kaybı 10 bini geçti. Avrupa’da tablo vahim. Kıtanın önde gelen ülkelerinde, ilkbahar aylarındaki sert kısıtlama önlemleri peyderpey geri getiriliyor. Salgının merkezi ABD’de ise hastaneler korona hastalarına yanıt vermekte güçlük çekiyor.

ABD: Vaka sayısı 10 milyonu geçti, ölümler 250 bine dayandı. Çarşamba, bir günde 145 binden fazla vaka ile rekor artış kaydedildi. Çok sayıda eyaletin sağlık sistemi çökme noktasına geldi.

ALMANYA: Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışan Robert Koch Enstitüsü’nün Başkanı Lothar Wieler, son kısıtlamaların ardından, bulaş oranının “düz seyrettiğini” duyurdu. Wieler, 10-19 yaş arasındaki korona vakalarının çok yüksek olduğunu da kaydetti. Almanya’da yaklaşık 300 bin öğrenci karantinada.

YUNANİSTAN: Bugünden başlayarak, zorunlu haller dışında, akşam 21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

UKRAYNA: Geçen günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Dün 11.057 yeni vaka ile günlük artış rekoru kırıldı.

AŞIDA DA EŞİTSİZLİK

Uzmanlar, aşı çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edilse de, hayatın uzun bir süre normale dönemeyeceğini belirtiyor. Oxford Üniversitesi öncülüğünde yayımlanan rapora göre, aşı olmayı reddedenler ve aşının herkese eşit dağıtılamaması nedeniyle, karantina ve sosyal mesafe önlemleri gelişmiş ülkelerde gelecek bahar aylarına kadar, diğerlerinde ise yıllarca devam edebilir. Dünya Sağlık Örgütü ise, aşının dağıtımında gelişmiş ve zengin ülkelere öncelik verilmemesi, tüm ihtiyaç sahiplerine eşit olarak ulaştırılması konusunda uyarıyor.