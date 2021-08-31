Aşıya, maskeye karşıydılar... Kovid-19'dan ölüp geride hamile eşlerini bıraktılar!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan Caleb Wallace, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD basınındaki haberlerde, ülkenin Texas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden 30 yaşındaki Wallace'ın 26 Temmuz'da Kovid-19 belirtileri gösterdiği kaydedildi.

Başta test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtildi.

Haftalardır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu ifade edildi. 3 çocuğu bulunan ve eşi 4'üncü çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Wallace, aşı ve maske gibi Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı.

Bu arada Wallace, aşı zorunluluğunun anayasal haklara karşı olduğunu savunuyordu.

'HAFTADA 5 GÜN EGZERSİZ YAPIYORUM, VİRÜS BENİ ÖLDÜREMEZ' DEMİŞTİ...

İngiliz şarkıcı Marcus Birks, eşi Lis Birks ile birlikte Cappella grubunda müzisyendi. Bad Lads Army adlı bir TV programının ilk serisinde yer alan ikili birlikte kurdukları The Cameleonz grubuyla büyük beğeni toplamış, hatta ünlü şarkıcı Robbie Williams'tan destek almıştı.

Eşi çocuklarına hamile olan Marcus Birks, koronavirüs ve aşılar konusunda şüpheci davranıyor ve 'Ben haftada 5 gün egzersiz yapıyorum' diyerek Kovid-19'a yakalanmayacağını iddia ediyordu. 40 yaşındaki şarkıcı virüsü kaptıktan sonra durumu giderek kötüleşmiş ve Royal Stoke Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Grip benzeri semptomlar ve kan pıhtısı teşhisiyle hastaneye kaldırılan Birks'in durumu Kovid-19 pozitif olduğunun anlaşılmasından sonra hızla kötüye gitti.

Eşinin ölümünün ardından çok üzgün olduğunu ve 'kalbinin paramparça olduğunu' açıklayan Lis Briks, hemen aşı olacağını açıkladı.

Marcus Birks de hastanede geçirdiği acı dolu günlerin sonuna yaklaşırken 'Sağlıklı bir insan olduğunuz zaman bu hastalığa hiç yakalanmayacak gibi hissediyor ve aşı gibi konularda şüpheye kapılıyorsunuz. ancak nefes alamadım şu anlarda yaptığım hatayı anlamdım. Keşke aşı olmayı ertelemeseydim. Tüm aileme ve sevdiklerime artık mutlaka aşı olmalarını tavsiye edeceğim.' sözlerini kullanmıştı.

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