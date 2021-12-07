Aşısıza para cezası

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2 Şubat 2022’den itibaren COVID-19 aşısının zorunlu olacağı Avusturya’da hükümet, aşı olmamakla ısrar edenlere para cezası kesilmesini öngörüyor. Artan vakalar karşısında bir dizi yeni tedbir alan Avusturya, meslek ya da yaş farketmeksizin tüm vatandaşlarına aşı zorunluluğu getiren ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Düzenlemenin bağlayıcı olabilmesi içinse, aşı olmaya yanaşmayanlara para cezası verilecek. Yeni düzenlemeye göre 15 Mart 2022’ye kadar aşı olmamış 14 yaşından büyük kişilere sağlık bakanlığı tarafından bir uyarı mektubu gönderilecek. Uyarıya rağmen aşı olmamakla ısrar edenlere ise her 3 ayda bir 600 Euro (9350 TL) tutarında ceza kesilecek. Son 6 ay içerisinde hastalığı atlatmış olanlar ile sağlık sorunları nedeniyle aşı olmalarında tıbbi sakınca bulunanlar ise düzenlemeden muaf tutulacak.

NEW YORK’TA DA AŞI ZORUNLU OLDU

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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, tatil dönemi ve soğuk havalar yaklaşırken vakaların artmasını önlemek amacıyla, 27 Aralık itibarıyla özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu kararı aldıklarını ilan etti. ABD Başkanı Joe Biden, daha önce 100’den fazla çalşanı olan şirketlere 4 Ocak itibarıyla ülke çapında aşı zorunluluğu ilan etmiş, ancak aşı karşıtları kararı mahkemelere taşımıştı.

iTALYA’DA ‘SÜPER YEŞİL PASAPORT’ DÖNEMİ

Aşıyı teşvik etmeyi hedefleyen bir başka düzenleme ise İtalya’dan geldi. Buna göre, 15 Ocak 2022’den itibaren aşısız kişiler restoran ve barların kapalı mekânları ile tiyatro, müze gibi yerlere giremeyecek. Hareket özgürlüğü sağlayan yeni “süper yeşil pasaport” yalnızca çift doz aşılılar ve yakın zamanda korona atlatmış kişilere verilecek. Sadece negatif sonuçlu PCR testi sahibi olmak konsere ya da sinemaya gitmek için de yeterli olmayacak.