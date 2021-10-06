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Aşısı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Miss World yarışmasından çekildi

#Koronavirüs#Aşı Karşıtlığı#Miss World
Aşısı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Miss World yarışmasından çekildi

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında yayılmaya devam ederken hemen tüm ülkelerde devam eden aşı kampanyaları sayesinde vaka ve ölüm sayılarındaki düşüş de devam ediyor. Öte yandan birçok insan da aşı yaptırmamakta ısrar ediyor ve çeşitli kısıtlamalarla karşılaşıyor. Bunlardan birisi de Hollanda Güzeli seçilen Türk asıllı Dilay Willemstein...

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Porto Riko'da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) Hollanda'yı temsil etme hakkı elde eden Dilay Willemstein, Kovid aşısı olmayı reddettiği için yarışmadan çekildi.

Türkiye kökenli bir anne ile Hollandalı bir babanın çocuğu olan 21 yaşındaki Dilay Willemstein, temmuz ayında Hollanda Güzeli seçilmişti.

Dans öğretmenliği ve modellik yapan Willemstein, güzellik yarışmasına geçmişiyle hesaplaşmak için katıldığını belirterek, ilkokuldan itibaren belli bir gruba ait olmadığı için zaman zaman dışlandığını söyledi.

Aşısı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Miss World yarışmasından çekildi

Bu nedenle çok çalışarak, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Dilay, 9 aday arasından Hollanda Güzeli seçilerek, 16 Aralık'ta Porto Riko'da yapılacak Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil etme hakkını elde etti.

Ancak Willemstein yarışmaya katılabilmek için Kovid aşısı yaptırma koşulu getirilmesi üzerine, Porto Riko'ya gitmeme kararı aldı.

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'KARARIMIN ARKASINDAYIM'

Henüz aşı yaptırmaya hazır olmadığını söyleyen Willemstein, bu nedenle yarışmadan çekildiğini açıkladı.

Aldığı karardan pişman olmadığını söyleyen Dilay, AD gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendimi rahat hissetmediğim bir şey yapsaydım daha çok pişman olurdum. Kararımın arkasındayım. Bu kapı kapanacak ama benim için yeni kapılar açılacak" dedi.

Aşısı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Miss World yarışmasından çekildi

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Dilay Willemstein çekilmesi nedeniyle Porto Riko'daki yarışmada Hollanda'yı ikincilik tacını taşıyan Lizzy Dobbe temsil edecek.

Bu arada aşılama oranın yüzde 80'lerde olduğu Hollanda'da, bugünden itibaren bağışıklık sorunu bulunan ve ciddi risk altındaki kişiler 3. doz koronavirüs aşısı için çağrılmaya başlandı.

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#Koronavirüs#Aşı Karşıtlığı#Miss World