‘Aşırılıkçı oluşum’ ilan edildi: AfD’ye istihbarat darbesi

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Karar, partiyi yasaklamıyor ancak istihbarat kurumlarına “muhbir kullanma ve iletişimleri izleme” gibi yöntemlerle gözetim imkânı sağlıyor.

KAPATMAK ÇOK ZOR

Teşkilat tarafından hazırlanan bin sayfanın üzerindeki raporda partinin “şüpheli vaka” durumunun somut delillerle kesinleştiği ve “özgürlükçü demokratik düzeni devredışı bırakma peşinde olduğu” yönünde somut veriler bulunduğu bildirildi. AfD liderleri Alice Weidel ve Tino Chrupalla, kararı demokrasiye bir darbe olarak nitelendirerek hukuki mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. Kararla beraber ülkedeki diğer partilerin üzerindeki, AfD ile her düzeyde işbirliğini reddetme baskısının artması ve partinin tamamen yasaklanması yönünde çağrıların güçlenmesi bekleniyor. Ancak partinin kapatılması öngörülmüyor.