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‘Aşırılıkçı oluşum’ ilan edildi: AfD’ye istihbarat darbesi

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#Almanya#Afd#İstihbarat
‘Aşırılıkçı oluşum’ ilan edildi: AfD’ye istihbarat darbesi
Ahmet Külahçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 07:00

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerden ikinci parti olarak çıkan ve son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında ilk sıraya yükselen aşırı sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından “kesin olarak aşırılıkçı oluşum” ilan edildi.

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Karar, partiyi yasaklamıyor ancak istihbarat kurumlarına “muhbir kullanma ve iletişimleri izleme” gibi yöntemlerle gözetim imkânı sağlıyor.

KAPATMAK ÇOK ZOR

Teşkilat tarafından hazırlanan bin sayfanın üzerindeki raporda partinin “şüpheli vaka” durumunun somut delillerle kesinleştiği ve “özgürlükçü demokratik düzeni devredışı bırakma peşinde olduğu” yönünde somut veriler bulunduğu bildirildi. AfD liderleri Alice Weidel ve Tino Chrupalla, kararı demokrasiye bir darbe olarak nitelendirerek hukuki mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. Kararla beraber ülkedeki diğer partilerin üzerindeki, AfD ile her düzeyde işbirliğini reddetme baskısının artması ve partinin tamamen yasaklanması yönünde çağrıların güçlenmesi bekleniyor. Ancak partinin kapatılması öngörülmüyor.       

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#Almanya#Afd#İstihbarat

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