Aşırıcılar Filistin toprağına göz koydu... Gazzelileri tehcir planı

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FİLİSTİN’in işgal altındaki Batı Şeria topraklarında yasa dışı yerleşimleri genişletmeyi sürdüren aşırılıkçı Yahudiler, Gazze Şeridi sınırında bölgeye “yerleşim hazırlığı konferansı” düzenledi. Arka planda İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yönelik devam eden bombardımanının sesleri duyulurken kamp kuran her yaştan yaklaşık 500 Yahudi, “vaat edilmiş toprak” olduğuna inandıkları bölgeye yerleşme planlarını anlattılar. Konferansa İsrail polisi ve askerleri koruma sağlarken, hükümetin de girişime destek verdiği iddia edildi.

‘FİLİSTİNLİ YOKMUŞ’

Konferansı organize eden, yasa dışı yerleşimci hareketi Nahala’nın lideri 79 yaşındaki Daniella Weiss. Dini Siyonizm ve Otzma Yehudit partilerinin yanı sıra, Likud partisinden de 10 milletvekilinin katıldığı iki günlük konferans için Gazze topraklarından sadece 3.5 km uzaklıkta kamp kuran Weiss, İspanyol gazetesi El Pais’e “Bir yıldan kısa bir süre içinde Yahudilerin Gazze’ye nasıl geldiğini ve Arapların nasıl ortadan kaybolduğunu göreceksiniz” dedi. Şimdiden 700 aile Gazze’ye yerleştirmek için adını yazdırmış. Weiss, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısının ardından Filistinlilerin Gazze Şeridi’nde yaşama hakkını kaybettiğini iddia ediyor. Anadolu Ajansı’na konuşan, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud partisinden milletvekili Osher Shekalim, bütün görüntülere ve verilere rağmen, İsrail güçlerinin saldırılarının Gazze’de yol açtığı insani felaketin yalan olduğunu ve “Filistin diye bir halkın olmadığını” iddia etti.

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Daniella Weiss (ortada) Gazze Şeridi’nde planladıkları Yahudi yerleşimlerine dair haritayı gösterdi.

‘BANA DA YER AYIR’

Gazzelilerin etnik temizliğinden açıkça bahsetmekten çekinmeyen Weiss, “Umarım yakında Gazze kıyılarının keyfini çıkarabilirim” ifadelerini kullandı. “Teoride kalmayıp pratiğe döküleceği” ilan edilen girişimin katılımcıları arasında, 2005’te dağıtılmasından önce Gazze’deki Yahudi yerleşimlerinde yaşayan eski sakinlerin yanı sıra, “Gazze’nin işgalinin ikinci dalgasına katılmak için” ABD’den gelen Yahudiler de yer alıyor. Gazze’de planladıkları yerleşim yerlerine ilişkin bir haritayı gösteren Weiss, İsrail işgali altındaki Suriye’nin Golan Tepeleri’nde kurdukları 300’den fazla yasa dışı yerleşimi hatırlatarak “aynısını Gazze’de de yapacaklarını” iddia ediyor. Hatta son aylarda pek çok arkadaşının kendisini arayıp “sahilde onlar için arsa ayırmasını istediğini” söylüyor.

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Gazze Şeridi’nde yaşayan siviller İsrail’in tahliye kararları yüzünden sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyor.

‘BAŞKA YERE GİTSİNLER’

Toplantıda konuşma yapan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden güvenli ve gönüllü göçünü teşvik edeceklerini belirterek “Onlara başka ülkelere taşınma fırsatı sunacağız çünkü o topraklar bize ait” dedi. Konferansa katılan bir diğer isim Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Gazze Şeridi’nin “İsrail topraklarının bir parçası” olduğunu ve “burada yerleşim birimleri olmadan güvenliğin sağlanamayacağını” savundu.

BU İKİNCİ KONFERANS

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Otzma Yehudit partisi ve Nahala hareketi bu yıl ocak ayında benzeri bir konferans daha düzenlemiş ve uluslararası toplumun tepkisini çekmişti. Aşırı sağcı bakanlar Ben Gvir ve Smotrich’in yanı sıra çok sayıda Likud milletvekilinin katıldığı konferansta, yine Gazze’de inşası planlanan yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini gösteren haritalar paylaşılmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye yeniden yerleşme planları olmadığını savunuyor ancak sahadaki gerçekler ve İsrailli siyasilerin girişimleri akıllarda soru işaretleri yaratıyor. İsrail’in müttefiki ABD ve Avrupa hükümetlerinin büyük bir çoğunluğu, yasa dışı yerleşimcilere yönelik yaptırımlar uyguluyor.