Aşırıcı İsrailli bakandan skandal sözler! ‘Aksa’ya sinagog inşa ederim’

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İSRAİL’de ülke tarihinin en sağcı koalisyon hükümetinin bakanlarından Itamar Ben Gvir, yine skandal bir açıklamaya imza attı. Daha önce pek çok kez El Aksa’ya kontrolü altındaki polislerle baskında bulunan Ulusal Güvenlik Bakanı, bölgede Yahudilerin ibadet etmesi için bir sinagog inşa edebileceğini belirtti.

GÖZÜNÜ AKSA’YA DİKTİ

İsrail Ordu Radyosu’na konuşan Ben-Gvir, mevcut hükümet politikalarının Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “ibadet etmesine izin verdiğini” iddia etti. “Tapınak Dağı’nda (Mescid-i Aksa) istediğim her şeyi yaptığım söylenemez. İstediğim her şeyi yapsaydım, İsrail bayrağı orada çoktan dalgalanıyor olurdu” ifadelerini kullanan Ben Gvir’e “Yapabilseydiniz bölgeye bir sinagog inşa eder miydiniz” diye soruldu. Ben Gvir bu soruyu “Evet, evet, evet” diyerek yanıtladı.

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SÖZLERİNE TEPKİ YAĞDI

İsrailli bakanın sözleri hem Filistin Yönetimi’nin hem de İsrailli politikacıların tepkisini çekti. Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, uluslararası arenadaki müttefiklere “İsrail’e baskı yaparak Ben Gvir’in uygulamalarına ve kışkırtıcı tutumlarına son vermesi yönünde baskı yapma” çağrısında bulundu. Başbakan Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada “Mescid-i Aksa’nın statükosu değişmedi” denilirken, Savunma Bakanı Yoav Gallant da Ben Gvir’i “Müslüman dünyasında öfke uyandırarak İsrail’in güvenliğini tehlikeye atmakla” suçladı. Muhalif politikacılar da Netanyahu’yu “Ben Gvir gibi tehlikeli bir politikacıyı görevde tutmakta ısrar ettiği için” eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir” diyerek “Ben-Gvir’in, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır” ifadelerini kullandı.

BİLGİ NOTU: İsrail ile Ürdün arasında 1994’te imzalanan barış antlaşmasına göre Mescid-i Aksa, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin himayesinde bulunuyor. Ancak fanatik Yahudiler, 2003’ten bu yana izinsiz şekilde mabede baskınlarda bulunuyor.