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Aşırı yağışlar ve sel Hindistan ve Myanmar’ı vurdu

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#Hindistan#Aşırı Yağış#Myanmar
Aşırı yağışlar ve sel Hindistan ve Myanmar’ı vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 13:27

Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında iki haftada 16'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Myanmar'da ise sel nedeniyle binlerce kişi evlerinde mahsur kaldı.

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Ülkenin kuzeydoğusunu etkileyen aşırı yağışlar nedeniyle bölgede 300 binden fazla kişi sular altında kalan evlerini terk etti. Yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucu iki haftada 16'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, yağışlardan en çok etkilenen eyaletlerden Assam'daki kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusunun da katıldığını bildirdi. Bu kapsamda, Asya'nın en büyük nehirleri arasındaki Brahmaputra'da bulunan küçük bir adada 4 gün mahsur kalan 13 balıkçının askeri helikopterle güvenli bölgeye yerleştirildiği aktarıldı.

Changlang bölgesinde sular altında kalan bir okuldan 70 öğrenci ve öğretmen kurtarıldı. Sikkim, Manipur ve Meghalaya eyaletlerinde ise birçok yol ve köprü hasar gördü.

Resmi rakamlara göre, ülkenin kuzeydoğusundaki 6 eyalette 80'den fazla kişi mayıs sonundan beri sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybetti.

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Aşırı yağışlar ve sel Hindistan ve Myanmar’ı vurdu

Yerel basında çıkan haberlere göre, şiddetli yağışlar sonucu Myanmar’ın kuzeyindeki Kachin eyaletinden geçen nehirlerde su seviyesinin yükselmesinin ardından bölgede taşkınlar meydana geldi.

Eyalet yetkilileri, başta Myitkyina ve Waingmaw kentleri olmak üzere eyalete bağlı birçok bölgenin sular altında olduğunu, binlerce kişinin evlerinde mahsur kaldığını, elektrik ve telefon hatlarının kesildiğini belirtti.

Eyalet genelinde yaklaşık 2 bin hanenin tahliye edildiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, herhangi bir can kaybı bildirilmediğini kaydetti.

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#Hindistan#Aşırı Yağış#Myanmar

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