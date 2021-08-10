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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.08.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar Japonya'da hayatı olumsuz etkiliyor

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Aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar Japonya'da hayatı olumsuz etkiliyor

Japonya'da sağanak ve kuvvetli rüzgarlar sonrası binlerce kişiye tahliye uyarısı verildi, tren seferleri durduruldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) aşırı yağışın sürdüğü Hokkaido, Aomori, İwate ve Gifu eyaletleri için heyelan uyarılarında bulundu.

JMA rüzgarların hızının Hokkaido'da saatte 90 kilometreyi, Tohoku ve Hokuriku'da saatte 80 kilometreyi bulacağını açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK, İwate'de 2 bin 405, Aomori'de 8 bin 399, Hokkaido'da 1204 kişiye yönelik tahliye uyarıları verildiğini bildirdi.

Japonya Doğu Demiryolları da ülkenin batısında işlek kullanılan Tokaido hattındaki bazı tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

 

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