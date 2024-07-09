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Aşırı sıcaklar New York'taki metal köprüyü kullanılamaz hale getirdi

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#New York#Aşırı Sıcaklar#Köprü
Aşırı sıcaklar New Yorktaki metal köprüyü kullanılamaz hale getirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 10:10

ABD’nin New York kentinde bulunan Harlem nehri üzerindeki açılır kapanır köprü, aşırı sıcaklar nedeniyle açık vaziyette kilitli kaldı.

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Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 3. Cadde Köprüsü’nün çelik unsurlarının sıcak nedeniyle genişlediği ve açık haldeyken kilitleme mekanizmasının sıkışıp kaldığı aktarıldı.

Köprü araç trafiğine kapatılırken, video görüntülerinde itfaiye botlarının, çeliği soğutmak amacıyla nehirden köprüye su püskürttüğü görüldü.

New York şehri, 35 derece sıcaklık ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

1898 yılında açılır kapanır yapıda inşa edilen köprü tek şeritli olarak araç trafiğinde kullanılıyor.

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#New York#Aşırı Sıcaklar#Köprü

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