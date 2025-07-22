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Aşırı sıcaklar mesaiyi durdurdu

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#Yunanistan #Sıcak Hava#Çalışma Saatleri
Aşırı sıcaklar mesaiyi durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 17:29

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirdi.

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Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yunanistan Meteoroloji Dairesinin başta Attiki, Teselya, Orta Makedonya, Evros, Viotia, Fthiotida, Etoloakarnanias, Eğriboz, Girit, İyon Adaları, Midilli, Sakız, Rodos bölgeleri olmak üzere, ülkede bu hafta çöl sıcaklarının yaşanacağına ilişkin yaptığı duyuruya işaret edilerek yüksek sıcaklık nedeniyle açık alanlarda çalışanlar için çalışma saatlerine getirilen kısıtlama kararı aktarıldı.

Bu kapsamda, bugün yerel saatle 12.00-17.00'de açık alanlarda beden gücü gerektiren işlerde işçilerin çalıştırılması yasaklandı. Yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane işçiliği gibi alanlarda çalışmalar durduruldu.

Sıcaktan etkilenebilecek, sağlık sorunu olan özel sektör çalışanlarına ise uzaktan çalışma imkanı tanındı.

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#Yunanistan#Sıcak Hava#Çalışma Saatleri

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