×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Aşırı sıcaklar Hindistan'da can almaya devam ediyor: Son iki günde 52 can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Aşırı Sıcaklar#Yeni Delhi
Aşırı sıcaklar Hindistanda can almaya devam ediyor: Son iki günde 52 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 13:54

Yeni Delhi’de son 50 yıl en sıcak gecesi yaşanırken son 2 günde aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 52'ye yükseldi.

Haberin Devamı

Hindistan, aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyinde etkisini arttıran aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları yaşandı. Hindistan basını, rekor seviyedeki sıcaklar sonucu başkent Yeni Delhi’de 52 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Son iki günde hayatını kaybeden 52 kişinin aşırı sıcaklara rağmen açık alanda çalışmak zorunda olan işçiler olduğu aktarıldı.

Hindistan’da 1 Mart- 18 Haziran tarihleri arasında aşırı sıcaklar nedeniyle 40 bin güneş çarpması vakası ve en az 110 can kaybı yaşandığı açıklandı.

YENİ DELHİ’DE SON 50 YIL EN SICAK GECESİ

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara acil müdahale ve hastanelere daha fazla yatak sağlanması talimatı verildiği kaydedildi. Meteoroloji dairesi tarafından yapılan açıklamada ise, Haziran ayı için sıcaklıkların normalin üzerinde seyredeceği kaydedilirken dün Yeni Delhi’de termometrelerin 35,2 dereceyi gösterdiği ve son 50 yıl en sıcak gecesi yaşandığı aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Aşırı Sıcaklar#Yeni Delhi

BAKMADAN GEÇME!