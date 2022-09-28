Aşırı sıcaklar eritti! Almanya bir buzulunu kaybetti

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Bavyera Bilimler Akademisi’nden biliminsanlarının yaptığı açıklamaya göre, ülkenin en yüksek noktası olan Zugspitze’nin güneyindeki bir platoda bulunan Güney Schneeferner buzulunun birçok bölgesinde buz kalınlığının 2 metre civarında olduğu aktarıldı.

AVRUPA’DAKİ BUZULLAR YOK OLACAK

Uzmanlar, yapılan ölçümlere göre buzulun son dört yıl içinde yarı yarıya küçüldüğünü ve iki yıl içerisinde tamamen erimesinin beklendiği aktardı. Böylece Almanya’da daha önce beş olan buzul sayısı dörde düşmüş oldu. Biliminsanları, Avrupa’daki birçok buzulun, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki on yıllarda yok olmaya mahkûm olduğunu belirtiyor.