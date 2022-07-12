Aşırı sıcaklar Avrupa'yı etkisi altına aldı!

Haberin Devamı

Avrupa bu hafta kıtayı kavuracak, büyük bir sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Sıcaklıkların kıtanın güney ve batı kesimlerinde 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Kavurucu sıcaklar İtalya'da benzeri görülmemiş bir kuraklık, Portekiz ve Yunanistan'da bir dizi orman yangını da dahil olmak üzere şimdiden önemli sorunlara neden oldu. Aşırı sıcaklardan etkilenen ülkelerin çoğu alarm haline geçerken insanları hem bireysel hem de tarımsal olarak zor bir yazın beklediği konuşuluyor.

İSPANYA VE PORTEKİZ'DE 'ORMAN YANGINI' ALARMI

Hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar çıktığı İspanya'da boğucu hava dalgasının 14 Temmuz'a kadar sürebileceği belirtiliyor. İspanya'nın Meteoroloji Ajansı (AEMET) sıcaklığın Badajoz'da perşembe ve cuma günleri 46, Sevilla'da ise çarşamba ve perşembe günleri 45 derece olacağı tahmininde bulundu.

Haberin Devamı

Yetkililer sıcak hava dalgası nedeni ile orman yangını riskinin yüksek olduğunu ve ekiplerin hazırda bekletildiğini duyururken ülkenin kuzeyindeki La Rioja ve Sevilla yakınlarındaki El Ronquillo'da başlayan yangınlar kontrol altına alındı.



İspanya’nın Caceres kentindeki Las Hurdes'de dünden beri devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınamaması nedeniyle yüzlerce kişi için tahliye emri verildi.

Orman yangınları konusunda alarma geçen bir diğer ülke de Portekiz. Binlerce itfaiyeciyi hazırda bekleten hükümet alarm seviyesini en yüksek seviyeye çıkardı. Cuma gününe kadar yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hükümet, risk altında olduğu düşünülen ormanlara halk erişimini yasakladı ve arazileri kesip yakarak temizlemeyi yasakladı.



Önümüzdeki günlerde güneydoğudaki bazı bölgelerde hava sıcaklığının 44 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.



Haberin Devamı

Kendisini sezonun en kötü sıcak hava dalgasının içinde bulan İtalya'da durum çok daha vahim. 10 gün sürmesi beklenen aşırı sıcaklar ülkede 70 yıldır yaşanan en büyük kuraklığın hemen peşinden geldi. Hükümet 5 bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmek zorunda kaldı.

Kuraklığın İtalya'nın tarımsal ürünlerinin yaklaşık üçte birini etkilediği tahmin ediliyor. Hükümet, 11.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak, açık renkli giysiler giymek, güneş kremi kullanmak ve günde en az iki litre su içmek gibi kuralların olduğu bir dizi tavsiye yayınladı.

FRANSA'DA SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Havaların aşırı ısındığı bir başka Avrupa ülkesi Fransa bu hafta 39 derecelik zirvelere şahit oldu. Sıcak hava dalgasının 10 gün boyunca devam etmesi ve 19 Temmuz'da zirve yapması bekleniyor.

Haberin Devamı

Başbakan Elisabeth Borne, bakanlarından sıcak hava nedeni ile çıkacak sorunlar için seferber olmalarını istedi. Başbakanlık yaşlı ve engelli gibi daha savunmasız gruplar için bir dizi önlem açıkladı.



Yağışlı havası ile meşhur olan İngiltere 33 dereceyi bulan alışılmadık sıcaklar için 'hayati tehlike' uyarısı yaptı.

Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceyi bulabilir.



Yükselen sıcaklıklar için sıkı tedbirler alan İngiliz hükümeti dün 'aşırı sıcak' hava uyarısı yayınladı. Aşırı sıcaklık uyarısı, günlük yaşam ve insanlar üzerinde "yüksek etkiye" sahip ikinci en yüksek uyarı seviyesi olarak tanımlanıyor.

İngiltere’nin, bu hafta boyunca Maldivler’den bile daha sıcak olacağı tahmin edilirken meteoroloji uzmanları sıcak havanın kara Avrupası üzerinden geldiğini bildiriyor.Sıcak hava dalgasının okul, seyahat ve sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olabileceğini belirtilen ülkede sendikalarçağrısında bulundu.