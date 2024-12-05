Aşırı sağdan bir darbe daha... Fransa’da 62 yıl sonra bir ilk: Hükümet düştü

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Fransa, iktidar ve muhalefet arasında bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı siyasi çıkmaza girdi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Başkanı Marine Le Pen, ilaç ödemelerindeki kesintiler ve emekli maaşlarındaki artış konusundaki tavrı ile iktidar partisini adeta köşeye sıkıştırdı. Diğer yandan solcu Yeni Halk Cephesi Partisi de hükümeti kapitalist olmakla itham etti. Muhalefetin tepkisi artınca hükümet güven oylamasına gitmek zorunda kaldı.

331 VEKİL DESTEKLEDİ

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi’nin desteğini çekmesinin ardından Başbakan Michel Barnier’in azınlık hükümeti aleyhine verilen gensoru önergesi dün oylandı. 577 sandalyeli Meclis’te görev yapan 331 vekil gensoru önergesini destekledi. Böylece, 1962 yılından bu yana bir ilki yaşayan Fransa’da hükümet güvensizlik oylamasıyla düşürüldü. Ulusal Meclis’te sosyal güvenlik bütçesinin görüşüldüğü oturumda Başbakan Michel Barnier’nin, bir tasarının milletvekilleri tarafından oylanmadan meclisten geçirilmesine izin veren Anayasa’nın 49. maddesini işletmesi muhalefetin tepkisini toplamıştı. Meclisin en büyük ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıklamış, Barnier hükümetinin kurulmasına üstü kapalı destek veren ancak 2025 bütçe tasarısı konusunda hükümetle uzlaşamayan aşırı sağcılar da hükümete karşı kendi gensoru önergesi sunacağını duyurmuştu.

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MACRON ARAYIŞTAYDI

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnie hükûmetinin düşmesi ihtimaline karşın yeni aday arayışlarına 1 hafta önce başlamıştı. Bu arada yeni bir hükümet kurulana kadar düşen hükümetin sınırlı yetkilerle idari işleri yönetmek amacıyla görevde kalması bekleniyor.

NE OLMUŞTU

6-9 Haziran’da düzenlenen AP seçimlerinde aşırı sağcı RN Macron’un partisini geride bırakarak ilk sıraya yerleşmiş, Macron, 9 Haziran’da meclisi feshetmek zorunda kalmıştı. 51 gün sonra ise Barnier’yi göreve getirmişti.