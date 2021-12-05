Aşırı sağcılar Varşova’da buluştu

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Polonya’daki iktidar partisi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Avrupa Parlamentosu’nda yeni ittifak oluşturulması görüşüldü.

YENİ GRUP PLANI

Ortak paydası Avrupa Birliği karşıtlığı olan bu partiler daha önce de AP’de ikinci büyük siyasi grubu oluşturma potansiyeli taşıyan bir ortaklık kurmanın zeminini aramışlardı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın partisi Fidesz’in AP’nin en büyük grubu olan Avrupa Halk Partisi’nden (EPP) ayrılması ve PiS’in Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen’le işbirliğine sıcak bakmayan tavrını değiştirmesi işbirliği arayışlarını hızlandırdı. Varşova buluşmasına Le Pen ve İspanya’daki Vox partisinin başkanı Santiago Abascal gibi isimler katıldı.