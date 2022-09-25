Aşırı sağcı ve popülist Meloni İtalya’nın ilk kadın başbakanı olabilir

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İtalya, Benito Mussolini önderliğindeki Kara Gömleklilerin, Napoli’den başkent Roma’ya yürüyerek iktidarı ele geçirmesinin yüzüncü yılında tarihinin en kritik seçimlerinden birine hazırlanıyor. Bugün yapılacak seçimlerin favori ismi 45 yaşındaki Giorgia Meloni. Bu seçimlere kadar İtalyan siyasetindeki ağırlığı, sağ ittifakların küçük ortağı olmanın ötesine geçemeyen ‘İtalya’nın Kardeşleri’nin (FdI) lideri Meloni, anket sonuçları sandığa yansırsa, ülkenin ilk kadın başbakanı olacak. Meloni önderliğindeki sağ ittifak koalisyonu hem İtalyan siyasetindeki hem de Avrupa Birliği’ndeki dengeleri sarsma potansiyeline sahip.

MUSSOLİNİ’Yİ ÖVMÜŞTÜ

FdI, kiminle konuşulduğuna bağlı olarak, aşırı sağcı, popülist, muhafazakâr ya da post-faşist olarak nitelendirilebilen bir parti. Daha 19 yaşındayken Mussolini hakkında, “İyi bir politikacıydı. Ne yaptıysa İtalya için yaptı” diyen Meloni, seçim kampanyasında, demokrasi için bir tehdit olduğunu reddederek, “İtalyan sağı faşizmi onlarca yıl önce tarihe gömdü” dedi.

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İSLAM KARŞITI TUTUM

AB başta olmak üzere uluslararası camiayı ürkütmeyecek mesajlar vermeye çalışan Meloni, 1946’da Mussolini rejiminin külleri üzerine kurulan İtalyan Sosyal Hareketi’nin (MSI) amblemi olan İtalyan bayrağı renklerindeki meşaleyi FdI’nin sembolü olarak kullanmayı sürdürüyor. Demokrasiyi sadece sandıkta oy kullanma düzeyine indirgeyen açıklamaları dikkat çeken Meloni, geleneksel aile yapısını ve Hıristiyan kökenleri katı şekilde savunuyor. Göçmen geçişlerinin engellenmesi için Libya’ya deniz ablukası uygulanmasını öneren Meloni kürtaja da karşı. İslam karşıtlığı da Meloni’nin belirgin özelliklerinden. Ülkedeki uyuşturucu satıcıları, hırsızlar, tecavüzcüler ve mafya için sol partileri suçlayan Meloni, “Bu İtalya, pazar günü sona eriyor” mesajı verdi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ HAYRANI

Yazar J.R.R. Tolkien ve eseri Yüzüklerin Efendisi’ne özel bir hayranlığı olan Meloni’nin, “Önce İtalyanlar” olarak özetlenebilecek yaklaşımını, becerebildiği ölçüde, AB’ye de yansıtması bekleniyor. Brüksel’in hedefindeki Polonya ve Macaristan ile yakın ilişkide olan Meloni’nin Alman-Fransız hattını zorlayacak bir denge arayışına girmesi kuvvetle muhtemel. Türkiye’nin mevcut politikalarına karşı olan Meloni, AB’ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasından yana.