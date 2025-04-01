Aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu! 5 yıl boyunca siyaset yasağı

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Fransa’da geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan Fransız siyasetçi Marine Le Pen’in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme aşırı sağcı ‘Rassemblement National’ (Ulusal Birlik) partisinin lideri Le Pen’i, 2004-2016 yılları arasında Avrupa Parlamento’sunda milletvekilliği yaparken AB fonlarını zimmete geçirmekten suçlu bularak kamu görevinden men etti. 2017 ve 2022 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı yarışan siyasetçi, 2027 cumhurbaşkanlığı seçiminin favori adaylarından biri olarak görülüyordu.

AB FONLARINI KULLANDI

Le Pen, Ocak 2025’te hayatını kaybeden babası Jean-Marie Le Pen ve Ulusal Cephe mensubu 24 kişi, AB fonlarını parti üyelerine ödeme yapmak için kullanılmak amacıyla hayali istihdam oluşturma iddiasıyla yargılanıyordu. Eylül 2024’te açılan davada Paris Savcılığı, Le Pen için iki yıl hapis cezası ve beş yıl görevden uzaklaştırma süresi talep etti. Duruşmalarda, AB fonlarının bir kısmının “Le Pen’in korumasının ve kişisel asistanının masrafları için kullanıldığı” kanıtlandı. Yargıç Le Pen’i 2 yılı elektronik izleme ve 100 bin Euro para cezası olmak üzere 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. O dönem Avrupa Parlamentosu üyesi olan 8 kişi ve 12 parlamento asistanı toplamda 4 milyon Euro’dan fazla fonu zimmetlerine geçirmekten suçlu bulundu. Kararda sanıkların “suçu kişisel servetlerini artırmak için işlemedikleri, ancak zimmete para geçirmenin parlamentoyu ve seçmenleri aldatan bir eylem olduğu” vurgulandı. Le Pen de dahil olmak üzere tüm parti üyelerine siyasi yasak getirildi. Başyargıç, temyiz süreci başlatılmadan cezanın derhal yürürlüğe girmesi gerektiğine hükmetti.

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ÇANTASINI ALIP ÇIKTI

56 yaşındaki siyasetçi, suçlamaları reddederek “Fransız yargısının yalnızca cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye çalıştığını” öne sürdü. “Temsil ettiğim harekete oy veren 11 milyon insan var. Yani yarın, potansiyel olarak, milyonlarca Fransız seçimdeki adaylarından mahrum edilmiş olarak görecek” diyerek siyasi yasak kararını engellemeye çalıştı. Dün başkent Paris’teki mahkemede, hakkında verilen karar okunurken bitmesini beklemeden, çantasını alarak mahkeme salonunu terk etti.

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‘SİYASETTEN ÇEKİLMİYORUM’

Dün akşam konuk olduğu Fransız TF1 kanalında mahkeme kararını “mümkün olan en kısa sürede” temyize götüreceğini söyleyen Le Pen, “Siyasi rakiplerimiz tarafından bize karşı açılan bu davanın içi boş argümanlara dayandığına inanıyorum. Kişisel zenginleşme yok, yolsuzluk yok, bunların hiçbiri yok” ifadelerini kullandı. Le Pen, hakkındaki siyasi yasak kararının “hiçbir şekilde” kendisi için siyasetten çekilme anlamına gelmediğini söyledi. Yargıçların temyizi beklemeden cezanın infazına hükmetmesiyle Le Pen, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde muhtemelen yarışamayacak. Temyiz süreci 2027’ye kadar tamamlanamaz ve Le Pen yarışamazsa, yerine parti lideri Jordan Bardella’nın (29) aday gösterilebileceği belirtiliyor.

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RUSYA VE AŞIRI SAĞCILAR TEPKİ GÖSTERDİ

* Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov basın mensuplarının Marine Le Pen’i kamu fonlarını kötüye kullanmaktan mahkûm etme kararıyla ilgili, “Giderek daha fazla Avrupa başkenti demokratik normları ihlal yolunda ilerliyor” diye açıklama yaptı.

* Avrupa’nın popülist liderlerinden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı Fransızca paylaşımda ‘Je suis Marine’ (Ben de Marine’im) ifadesini kullanarak Fransız politikacıya destek verdi.

* Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Le Pen kararına karşı duyduğu şaşkınlığı dile getirerek, Fransız siyasetçiye “yüzde 100” destek verdiğini söyledi. X’ten paylaşım yapan Wilders, “(Le Pen’e) karşı verilen inanılmaz derecede sert karar karşısında şoke oldum. Onu yüzde 100 destekliyor ve temyizi kazanacağına ve Fransa’nın Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum” dedi. ABD’li iş insanı Elon Musk da “Radikal sol demokratik seçimle kazanamadığında, rakiplerini hapse atmak için hukuk sistemini kötüye kullanıyor” dedi.