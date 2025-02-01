Aşırı sağcı İsrailli Bakan: Netanyahu ve Trump yönetimi beni ikna etti Martta savaşa geri döneceğiz

Haberin Devamı

‘HAMAS BİTENE KADAR’

The Jerusalem Post’a verdiği röportajda konuşan İsrailli bakan, ateşkes ve rehine anlaşmasının mart ayında son bulacak olan ilk aşamasının ardından savaşmaya geri döneceklerine emin olduğunu belirtti. Smotrich, anlaşmadan sonra uzun bir süre uyku uyumadığını ancak Netanyahu ve yeni Trump yönetiminin gerekirse güç kullanarak Hamas’ı Gazze’den çıkarmaya kararlı olduğuna ikna olduktan sonra hükümette kalmaya karar verdiğini söyledi. Uygun gördükleri şekilde hareket etmeye haklarının olduğunu öne süren Smotrich, “Eğer Filistinlilerin bir devleti olursa, Hamas bu devleti hemen ele geçirir. Bölgedeki ılımlı güçler, Hamas’ı yok etmemizi istiyor” diye de konuştu. Bununla birlikte Hamas’ın silah bırakmayı kabul etmesi, liderlerinin Gazze’den ayrılması ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması halinde ise güç kullanmaya gerek kalmayacağını dile getirdi.

Haberin Devamı

TRUMP’IN BASKISI SÜRÜYOR

Öte yandan Trump, Gazze’deki Filistinlileri kabul etmeleri için medya üzerinden Mısır ve Ürdün’e baskı yapmayı sürdürüyor. Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Mısır ve Ürdün’ün Gazzelilere dair planını reddettiğini söylemesi üzerine Trump, “Yapacaklar, bizden çok yardım alıyorlar” yanıtını verdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi “Bu plan ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor” diyerek reddetmiş, Ürdün Kralı Abdullah da ülkesinin Gazzelileri kabul etmeyeceğini vurgulamış, “Filistin halkı kendi topraklarında yaşamaya devam etmeli” demişti.