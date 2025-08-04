Aşırı sağcı bakanın Mescid-i Aksa provokasyonu İsrail'i karıştırdı: 'Amacı ateşkesi engellemek'

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Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, pazar sabahı Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskın nedeniyle sadece dünyadan değil İsrail'den de tepkilerle karşılaştı. Fanatik gruplarla birlikte görüntülenen Ben-Gvir’in bu hareketi, Gazze’deki rehine anlaşması müzakerelerinin kritik bir aşamasında gerçekleşti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hamas’la kapsamlı bir anlaşmaya destek verdiği bir dönemde gerçekleşen baskın, ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşma ihtimalini zayıflattı.

Ben-Gvir, 3 Ağustos'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail basınında yer alan video görüntülere göre, Ben Gvir, baskını Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailliyle birlikte gerçekleştirdi.

Baskında Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü"nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda "Talmud ayinleri" düzenlendi. Ben-Gvir, Aksa'nın avlusunda, kalabalık bir grupla çevrili halde cep telefonundan Talmud ayini duası okurken görüldü.

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İSRAİL BASINI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'da polis düzenlemelerini ihlal etmesi, Müslümanlar arasında büyük tepkiye yol açtı. İşgalci İsraillilerin Aksa Camii ve Kubbet-üs-Sahra’nın merdivenlerinde İsrail bayrakları sallayarak milli marşlarını söylemeleri, provokasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

İsrailli Haaretz gazetesi, Ben-Gvir'in aşırı sağcılarla Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını eleştirdi. Haberde, Başbakanlık Ofisi, hükümet içinde görüş ayrılığı olduğu iddialarını reddetse de Ben-Gvir’in eylemlerinin, Netanyahu yönetiminin iç çelişkilerini ortaya koyduğu yorumu yapıldı.

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BEN-GVİR'İN AMACI ATEŞKESİ ÖNLEMEK

Haaretz, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa provokasyonuyla ateşkes ve esir takasını engelleyecek bir adım attığını belirtti. Haberde, Ben-Gvir'in provokatif hareketiyle Gazze'de ateşkes sağlanmasını önlemeye çalıştığı kaydedildi. Gazete, Mescid-i Aksa provokasyonlarının esir takası anlaşmasına olumlu yaklaşan Netanyahu'yu zor durumda bıraktığının altını çizdi.

Gazze’deki savaşın 22. ayında rehinelerin kurtarılması için kamuoyu baskısı artarken, Ben Gvir'in baskını İsrail içinde de hükümetin tutarlı bir politika izlemediği eleştirilerine neden oldu.

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NETANYAHU YEŞİL IŞIK YAKTI İDDİASI

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının aşırılık yanlısı Tel Aviv hükümetinin göz yummasıyla gerçekleştiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterildi. Bunun, Müslümanların kutsal mekanlarını kontrol altına almaya çalışan aşırılık yanlısı bir hükümetin göz yummasıyla gerçekleştiği vurgulandı.

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınının "sadece Filistin'deki değil tüm dünyadaki Müslümanların hassasiyetlerini hiçe sayan bir hareket" olduğu ifade edildi. Müslümanlara ait kutsal mekanların, İsrail'deki sağcı hükümetin himayesinde hareket eden Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin neredeyse her gün gerçekleştirdiği ihlallerine hedef olduğu kaydedildi. Filistin halkından "Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri, orada belirli ve detaylı bir programa göre kalıcı olarak bulunmaları" istenirken, uluslararası kuruluşlara da "Filistin topraklarına ve kutsallarına denetimsizce müdahale eden İsrail'in işgalini durdurmak için çalışma" çağrısında bulunuldu.

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TEL AVİV'DE SON AYLARIN EN BÜYÜK GÖSTERİSİ

İsrailliler, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi'nin Gazze'deki İsrailli esirler Rom Braslavski ve Evyatar David'in videolarını yayımlamasının ardından cumartesi günü ikinci kez sokaklara çıktı. Göstericiler, hükümetten Gazze'de acil esir takası anlaşması yapılmasını ve tüm esirlerin salıverilmesini istedi.

Kanal 12 televizyonunun bildirdiğine göre, İsrailli esir David'in ailesi ve diğer esir yakınlarının da arasında olduğu on binlerce İsrailli, Tel Aviv kentinde bir araya geldi. İsrailli esir David'in kardeşi gösteride yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine, İsrail halkına, ülkelere ve ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, hem kardeşinin hem de diğer esirlerin kurtarılması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini talep etti.

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Gazze'deki başka bir esirin yakını da Netanyahu'ya, "İhmal eden, engel olan, saçma sapan aşamalar ve taktikler icat eden, esirleri kurtarmak için her fırsatı kaçıran kişi sensin. Yeter artık, bunun bedelini çocuklarımız, esirler ödüyor" suçlamasında bulundu.

İsrail basını da bugün düzenlenen gösterinin, son aylarda düzenlenen gösterilerin en büyüğü olduğunu yazdı.

TEMMUZ AYINDA 27 BASKIN

Bakanlık, temmuz ayında fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenlediğini, İsrail ordusunun ise El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'nde 51 kez ezanı engellediğini bildirdi. Harem-i Şerif’in Rahmet Kapısı yakınlarında Siyonist bir müzik grubunun, "Seni Unutursam Ey Kudüs" adlı, sözde Süleyman Mabedinin inşasını öven Talmudik bir dini müzik çaldığına işaret edilen açıklamada, bu durumun Aksa’nın Yahudileştirilmesi ve Talmud ritüellerinin dayatılması yönündeki girişimlerin tehlikeli biçimde tırmandığını gösterdiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri ve fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenledi. Öte yandan Harem-i İbrahim Camii'nde ezan, 51 kez yasaklandı" ifadelerine yer verildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, İsrail polisine fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın sadece doğu bölgesinde değil, tüm alanında dans etmelerine ve şarkı söylemelerine izin verilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

HAMAS'TAN 'YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR' UYARISI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ve İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma tepki gösterildi.

Açıklamada, "Ben-Gvir öncülüğünde Yahudi yerleşimci grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik geniş çaplı saldırıları, Aksa'yı hedef alan suçun giderek tırmandığını göstermektedir" ifadesine yer verildi.

Uluslararası topluma, işlediği suçlar karşısında İsrail'e yönelik caydırıcı ciddi tavır alınması çağrısı yapıldı. Söz konusu eylemin, "Filistin halkına, topraklarına ve kutsal mekanlara yönelik devam eden saldırganlığın bir uzantısı ve Müslümanlara karşı provokatif bir eylem" olduğu ifade edildi.

Fanatik Yahudilerin İsrail bayrakları taşıyarak Mescid-i Aksa'nın avlusunda provokatif yürüyüşler yapmasının, Aksa'nın Yahudileştirilmesine ve Arap-İslam kimliğinin değiştirilmesine imkan sağlamayacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca "İsrail hükümetinin; Gazze'de sürdürdüğü katliam ve izlediği açlık politikasının yanı sıra Batı Şeria'da işlediği cinayet ve terör suçları ve Kudüs'teki sistematik ihlalleriyle bölgedeki yangına körükle gittiği" uyarısı yapıldı.