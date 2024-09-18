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Aşırı buharlaşma felaket getirdi: Akdeniz ve Karadeniz Avrupa’yı sele boğdu

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#Akdeniz#Avrupa#Sel
Aşırı buharlaşma felaket getirdi: Akdeniz ve Karadeniz Avrupa’yı sele boğdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 07:00

İklim bilimciler, Orta Avrupa ülkelerinin geçen hafta sonu şiddetli yağmurların etkisiyle sel sularına teslim olmasına Akdeniz ve Karadeniz’deki aşırı buharlaşmanın neden olabileceği görüşünde.

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İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nde iklim bilimci olan Sonia Seneviratne, sellerin ardından yapılan ilk veri analizlerine göre su buharının çoğunun Karadeniz ve Akdeniz’den geldiğini kaydetti. Her iki denizin de insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak daha sıcak hale geldiğini belirten Seneviratne, bunun sonucunda daha fazla su buharlaşması yaşandığını söyledi. İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları sonucu ortalama sağanak yağışların yüzde 7 oranında daha yoğun hale geldiğini aktaran iklim bilimci, mevcut küresel ısınmanın 1.2 derece olduğunu ve buna bağlı olarak yağışların yüzde 8 oranında daha yoğun gerçekleştiğini söyledi.

Hafta sonu Avusturya, Polonya, Çekya ve Romanya’da etkili olan sel felaketlerinde en az 15 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kasaba ile yerleşim biriminin altyapısı zarar gördü. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna’nın taşma olasılığına karşı 12 bin asker seferber edildi. Orta Avrupa selleri, Almanya’nın doğusunda da taşkınlara neden oldu.

 

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#Akdeniz#Avrupa#Sel

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