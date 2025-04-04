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Aşil’in füzeleri Tel Aviv’den

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#Yunanistan#Aşil’İn Kalkanı#İsrail
Aşil’in füzeleri Tel Aviv’den
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 07:00

Yunanistan’ın 12 yıl içinde 25 milyar Euro harcamayı planladığı yeni silahlanma programında İsrail’in önemli rol oynaması bekleniyor. “Aşil’in Kalkanı” adı verilen ve Ege adaları ile  Türk-Yunan kara hududu yakınında konuşlandırılmaları planlanan 5 ayrı tip füze sisteminin önemli bir bölümünün İsrail’den satın alınması düşünülüyor.

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Başbakan Kiriakos Miçotakis, çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada, ABD’den alınan Patriot füzelerinin yenileri ile değiştirilmelerinin en az 4-5 yıl gerektireceğini, Avrupa’nın ise imkânlarının kısıtlı olduğunu belirterek, “Aramızda stratejik ittifakın bulunduğu İsrail, bize bu imkânları daha kısa sürede sunabilir” dedi. Haftasonu Kudüs’e giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Miçotakis, bu sözlerle “Aşil’in Kalkanı”nda İsrail’in önemli rol oynayacağının sinyalini verdi.

BİR SÜREDİR GÖRÜŞÜYORLAR

Yunan medyasına göre, Yunan kurmaylar, İsrail’den orta menzilli Barak tipi füze satın alımı için imalatçı IAI şirketi ile bir süredir görüşmeler gerçekleştiriyor. Yunan kurmayların, 36 adet Puls tipi çoklu roketatar sistemi satın alımı için de İsrail’in ELBIT firması ile temas halinde oldukları belirtiliyor. Yeni silahlanma programında, ABD’den ilk aşamada 20 adet F-35 savaş uçağı satın alımı da bulunuyor. 

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#Yunanistan#Aşil’İn Kalkanı#İsrail

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