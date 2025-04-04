Aşil’in füzeleri Tel Aviv’den

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Başbakan Kiriakos Miçotakis, çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada, ABD’den alınan Patriot füzelerinin yenileri ile değiştirilmelerinin en az 4-5 yıl gerektireceğini, Avrupa’nın ise imkânlarının kısıtlı olduğunu belirterek, “Aramızda stratejik ittifakın bulunduğu İsrail, bize bu imkânları daha kısa sürede sunabilir” dedi. Haftasonu Kudüs’e giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Miçotakis, bu sözlerle “Aşil’in Kalkanı”nda İsrail’in önemli rol oynayacağının sinyalini verdi.



BİR SÜREDİR GÖRÜŞÜYORLAR



Yunan medyasına göre, Yunan kurmaylar, İsrail’den orta menzilli Barak tipi füze satın alımı için imalatçı IAI şirketi ile bir süredir görüşmeler gerçekleştiriyor. Yunan kurmayların, 36 adet Puls tipi çoklu roketatar sistemi satın alımı için de İsrail’in ELBIT firması ile temas halinde oldukları belirtiliyor. Yeni silahlanma programında, ABD’den ilk aşamada 20 adet F-35 savaş uçağı satın alımı da bulunuyor.