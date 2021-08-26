Aşıların etkinliği aydan aya azalıyor

Britanya merkezli “ZOE” uygulamasıyla, dünya genelinde 4 milyondan fazla kişinin verilerini paylaşması sonucu yapılan incelemeye göre, BioNTech aşısının ikinci dozunu olduktan bir hafta sonra yüzde 95.3 oranında olduğu bilinen koruyuculuk, bir ay sonra yüzde 88’e, 5-6 ay sonra da yüzde 74’e düşüyor. Oxford/AstraZeneca aşısının koruyuculuğu ise bir ay sonra yüzde 77’ye, 4-5 ay sonra ise yüzde 67’ye kadar iniyor.

EN KÖTÜ SENARYO

En kötü senaryoya göre, aşıların etkinliğinin ileri yaş grubu ve sağlık çalışanları için kış aylarında yüzde 50’nin altına düşebileceği tahmin ediliyor. Bu araştırmalar göz önüne alındığında, özellikle eylül ayı itibariyle, ileri yaş ve risk grupları için Britanya ve Avrupa ülkelerinde “hatırlatma dozu” olarak nitelendirilen üçüncü doz aşı kampanyasının devreye sokulacağı belirtiliyor.

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