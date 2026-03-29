Asıl hedef İsfahan’daki uranyum mu

ABD’nin bölgeye 10 bin kadar hava indirme komandosunu sevk ederek Hürmüz Boğazı veya Hark adasını ele geçireceği algısı yaratılırken, kara harekâtının asıl hedefinin İran’ın nükleer çalışmalarının kalbi İsfahan tesisleri olacağı dillendirilmeye başladı. Washington ve Moskova’daki askeri uzmanlara göre ABD ve İsrail; İran’a yönelik başlatılan savaşı sona erdirmek için küçük de olsa zafer ilanına ihtiyaç duyuyor. Amerikan komando birliklerinin İran’ın Hürmüz Boğazı kıyılarına çıkarma yapmaları durumunda gemi trafiği güvenliğini garanti altına alamayacakları gibi kayıp verme riskinin de yüksek olduğu belirtiliyor.

Dünyaya ihraç edilen İran petrolünün Hark adasına bir dizi boru hattıyla farklı bölgelerden ulaştırıldığı için adanın ABD tarafından el geçirilmesi durumunda Tahran’ın ana karadaki vanaları kapatmasıyla tüm çabalar bir anda çöpe giderken ayrıca adadaki Amerikan askerleri de dron ve füzelerle kolay hedef haline gelecek. İki şıkkın askeri strateji bakımından elenmesiyle olası kara harekâtının hedefi İran’ın İsfahan şehrindeki nükleer tesisler kalıyor. Uzmanlar geçen yılki ABD bombardımanında yer altında kalan yaklaşık 460 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan çıkarılmasının zafer tanımına uyacağı değerlendirmesini yapıyor.