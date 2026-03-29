×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Asıl hedef İsfahan’daki uranyum mu

Güncelleme Tarihi:

#ABD-İran Gerilimi#Nükleer Tesisler#Hürmüz Boğazı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 07:00

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek uzlaşmaya varılamaması durumunda Trump ile Netanyahu’nun Tahran’a sağ gösterip sol vurmaya hazırlandıkları iddia edildi.

Haberin Devamı

ABD’nin bölgeye 10 bin kadar hava indirme komandosunu sevk ederek Hürmüz Boğazı veya Hark adasını ele geçireceği algısı yaratılırken, kara harekâtının asıl hedefinin İran’ın nükleer çalışmalarının kalbi İsfahan tesisleri olacağı dillendirilmeye başladı. Washington ve Moskova’daki askeri uzmanlara göre ABD ve İsrail; İran’a yönelik başlatılan savaşı sona erdirmek için küçük de olsa zafer ilanına ihtiyaç duyuyor. Amerikan komando birliklerinin İran’ın Hürmüz Boğazı kıyılarına çıkarma yapmaları durumunda gemi trafiği güvenliğini garanti altına alamayacakları gibi kayıp verme riskinin de yüksek olduğu belirtiliyor.

Dünyaya ihraç edilen İran petrolünün Hark adasına bir dizi boru hattıyla farklı bölgelerden ulaştırıldığı için adanın ABD tarafından el geçirilmesi durumunda Tahran’ın ana karadaki vanaları kapatmasıyla tüm çabalar bir anda çöpe giderken ayrıca adadaki Amerikan askerleri de dron ve füzelerle kolay hedef haline gelecek. İki şıkkın askeri strateji bakımından elenmesiyle olası kara harekâtının hedefi İran’ın İsfahan şehrindeki nükleer tesisler kalıyor. Uzmanlar geçen yılki ABD bombardımanında yer altında kalan yaklaşık 460 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan çıkarılmasının zafer tanımına uyacağı değerlendirmesini yapıyor.     

 

BAKMADAN GEÇME!