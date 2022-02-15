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Aşıdan sonra egzersiz antikor miktarını artırıyor

#Koronavirüs#Aşı#Egzersiz
Aşıdan sonra egzersiz antikor miktarını artırıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, aşıdan sonra hafif ya da orta egzersiz yapmanın vücutta oluşan antikor miktarını artırdığını ortaya koydu.

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Fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemine etkisini araştıran Iowa Eyalet Üniversitesi’nden bir ekip, Kovid veya İnfluenza aşısının hemen ardından 90 dakika hafif veya orta seviye egzersizin bağışıklık üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu buldu.

Yapılan araştırmada aşı yaptırdıktan sonra bir buçuk saat egzersiz bisikletine binen veya tempolu yürüyüş yapan katılımcıların, aşıdan sonra oturan veya günlük rutinlerine devam edenlere kıyasla izleyen dört hafta içinde daha fazla antikor ürettiğini buldu. Araştırmanın baş yazarı Marian Kohut, “Ön sonuçlarımızla ilk kez belirli bir sürenin vücudun Pfizer-BioNtech Kovid-19 aşısına ve iki İnfluenza aşısına karşı antikor tepkisini artırabileceğini gösterdik,” açıklamasında bulundu.

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Çalışmada yer alan katılımcıların yarısının vücut kitle indeksine göre aşırı kilolu veya obez kategorisinde olduğu ve egzersizin belli bir mesafeden ziyade kalp atış hızlarını 120-140 atış/dakika civarında tutan bir tempoyu korumaya odaklandığı belirtildi. Araştırmacılar, daha kısa bir antrenmanın katılımcıların antikor seviyelerini artırmadığını bulsa da 60 dakikanın bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için yeterli olup olmadığını bir takip çalışmasında test edeceklerini eklediler. Fareler üzerinde tekrarlanan deneylerde de aynı sonuçlar elde edildi.

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Bu bağışıklık artışına yol açan mekanizma kesin olarak bilinmiyor, ancak bilim insanları aşılama sonrası egzersizlerin muhtemelen kan ve lenf akışını artırdığını ve bunun da bağışıklık hücrelerinin vücutta dolaşımına yardımcı olduğunu düşünüyorlar. Bu hücreler vücutta hareket ettikçe, yabancı bir şey tespit etme olasılıkları artmış oluyor. Fareler üzerinde yürütülen deneylerde ayrıca egzersiz sırasında üretilen bir tür protein olan interferon alfanın (IFNa) virüse özgü antikorların ve T hücrelerinin üretilmesine yardımcı olduğu da görüldü.

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“Egzersiz yaptığımızda meydana gelen Metabolik, biyokimyasal, nöroendokrinal, dolaşımsal pek çok değişiklik var,” diyen Dr. Kohut, “Muhtemelen çalışmamızda bulduğumuz antikor tepkisine katkıda bulunan faktörlerin bir kombinasyonunun etkisini görüyoruz," dedi.

Dr. Kohut bulgularını, "Sonuçlar, 90 dakikalık egzersizin aşılamadan dört hafta sonra her aşıya karşı serum antikorunu tutarlı bir şekilde arttırdığını ve IFNa'nın egzersizle ilgili faydaya kısmen katkıda bulunabileceğini gösteriyor," sözleriyle özetlerken, gerçek mekanizmanın ne olduğu sorusunun yanıtlanması için daha çok araştırmaya ihtiyaç olduğun belirtti.

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