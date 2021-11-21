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Aşıdan korktu, hayatı alt üst oldu... "Bir değil tam sekiz kez öldüm!"

#Koronavirüs#Aşı#İngiltere
Aşıdan korktu, hayatı alt üst oldu... Bir değil tam sekiz kez öldüm

Koronavirüs salgınında virüse yakalanmamızı, yakalanırsak da hastalığı hafif atlatmamızı sağlayan Kovid-19 aşıları hala birçok insan tarafından güvenilir bulunmamaya devam ediyor. Ancak aşı yaptırmayı reddeden ve koronavirüse yakalanan kişilerin 'aşı pişmanlığı' maalesef geri dönüşsüz kayıplara sebep oluyor...

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35 yaşındaki Gemma Roberts, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için hayatını kaybetmenin eşiğinden dönenlerden sadece biri. Üstelik Gemma'nın kalbi tam 8 kez durdu ve genç kadın ölümün nefesini çok yakınında defalarca hissetmek zorunda kaldı...

Roberts, dünya genelinde her gün milyonlarca kişiye uygulanan Kovid-19 aşısını reddeden sayısız kişiden biri. İngiltere'de yaşayan Roberts, aşıdan korktuğunu ve bu yüzden yaptırmadığını söylüyor. Ancak Roberts'ın bu korkusu onu neredeyse canından etti ve şu anda sadece destekle ayağa kalkabilir ve yürüyebilir hale getirdi.

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Ağustos ayında virüse yakalanan kadın acil olarak hastaneye kaldırıldı ve hemen solunum cihazına bağlandı. Hastanede tedavi gördüğü süre boyunca da tam sekiz defa kalbi durdu ve doktorların çabası sonucunda hayata döndürüldü.

Aşıdan korktu, hayatı alt üst oldu... Bir değil tam sekiz kez öldüm

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Roberts, yaşadıklarını İngiliz basınına "Aşıdan korkan insanlardan biriydim. Çünkü aşının insanları öldürdüğünü duymuştum. Şimdi ise keşke başıma bunlar gelmeden önce aşı yaptırsaydım diyorum. Çünkü aşı yüzünden değil aşı yaptırmadığım için bir değil tam sekiz kere öldüm. Doktorlara beni yaşatmaları için yalvardım." diyerek anlattı.

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Hastanede üç hafta boyunca solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Gemma'nın kalbi sadece bir günde dört kez durdu. Doktorlar tarafından yapay komaya sokulan kadın solunum cihazından ayrılıp uyandığında ise kollarını ve bacaklarını hareket ettiremediğini ve yürüyemediği gördü. Şu anda sadece destekle ayağa kalkabilen Roberts ağır bir fizik tedavi sürecinden geçiyor ve tekrar yürüyebileceği günü bekliyor.

Aşıdan korktu, hayatı alt üst oldu... Bir değil tam sekiz kez öldüm
Gemma Roberts sağlıklı günlerinde...

"Aileme ve beni sevenlere bu kadar zor günler yaşattığım için pişmanım. Beni doktorlar hayata döndürdü ve artık sadece onların sözünü dinleyeceğim." diyen Roberts'ın hastanede kaldığı süre boyunca septik şoklar yaşadığı da açıklandı.

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