Aşıdaki hız fark yarattı: İngiltere’de iyimser, AB’de karamsar tablo

COVID-19 salgının ilk aşamalarında sergilediği performans ciddi tartışma konusu olan Birleşik Krallık, yoğun aşılama stratejisi ve alınan sıkı önlemlerin de etkisiyle önemli bir eşiği aştı. Tüm salgın verileri düşüş eğilimine girerken aşılamada yüzde 50 oranı aşıldı.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI İNGİLTERE’DE YAKIN

Ulusal İstatistik Ofisi’nin yaptığı bir araştırma, İngiltere’de bağışıklık seviyesinin yüzde 54’ü geçtiğine işaret ediyor. Avrupa Birliği’nde ise bu pembe tablo hâlâ oldukça uzak. Aşılama süreci yerinde sayan bir hızla ilerlerken veriler sağlık sistemlerini zorlamaya başladı. Ülkeler mevcut önlemleri daha da sıkılaştırma eğilimi içinde.

Birleşik Krallık’ta 30.5 milyon kişiye ilk doz aşıları yapılırken iki dozu da olanların sayısı 3.7 milyona yükseldi. AB ülkeleriyle kıyaslandığında net bir başarı olarak değerlendirilebilecek aşılama sürecinin yarattığı ortam salgın verilerini de doğrudan etkileyen bir tablo oluşmasını sağladı. Vaka, hastaneye yatış ve ölüm sayıları son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Ocak ayındaki verilerle kıyaslandığında ölüm oranlarında yüzde 95’e varan bir düşüş söz konusu.

İngiltere’de tedbirlerin gevşetilmesiyle havuzlar da açıldı.

LONDRA ÖNLEMLERİ GEVŞETİYOR

Ülkede bazı önlemler gevşetilirken aşılamadaki hızlı ilerleme hükümeti mevcut önlemleri daha da gevşetme baskısıyla karşı karşıya bırakıyor. Başbakan Boris Johnson’ın bazı gevşetme adımlarını öne çekebileceği belirtiliyor.

AB kanadında ise aşılama sürecinde, özellikle lojistik nedenlere dayalı yavaşlık yaşanırken hükümetler, verilerdeki genel artışı frenleyememenin sıkıntısını yaşıyor.

Vakaların düştüğü İngiltere’de insanların açık havada küçük gruplar halinde buluşmasına izin veriliyor.

ALMANYA YENİ TEDBİRLER ALIYOR

Oldukça sıkı kısıtlamaların devrede olduğu Almanya, ülkeye giriş çıkışlardaki kontrollerini arttırma kararı aldı. Ülkenin kara sınırlarında gelişigüzel kontroller yapılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede ülkeye kara sınırlarından giriş yapacakların negatif PCR test sonuçlarına sahip olup olmadıklarına bakılacak. Özellikle Fransa, Danimarka ve Polonya’dan yapılacak girişlere dikkat edilecek.

İTALYA KARANTİNA ŞARTI GETİRDİ

Paskalya tatili yaklaşırken İtalya’nın tümü kırmızı alan olarak ilan edilecek. Diğer AB ülkelerinden gelecek kişilerden seyahat öncesinde CovId-19 testi yaptırmaları, İtalya’ya giriş yaptıktan sonra da beş gün karantinada kalmaları ve bu sürenin sonunda tekrar testten geçmeleri istenecek. Bu uygulama dışarıdan gelen İtalyan vatandaşları için de geçerli olacak.

Fransa da salgına karşı yeni önlem adımlarının eşiğinde. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni tecrit önlemlerini devreye sokup sokmayacağı tartışılıyor. Okulların kapatılması ve yerel bazdaki kısıtlamaların genele yayılması masadaki seçenekler arasında.

BİLGİ NOTU

Uzmanlar, koronavirüsün yayılımının engellenmesi için en az yüzde 60’lık toplumsal bağışıklığa ulaşılması gerektiğini söylüyor.

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