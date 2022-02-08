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Aşıda yeni tartışma! Politikacılar hedefte: 'Ellerinde kan var'

#Astrazeneca#Macron#MERKEL
Aşıda yeni tartışma Politikacılar hedefte: Ellerinde kan var

AstraZeneca aşısı üzerinde çalışan Oxfordlu bilim insanı Profesör Sir John Bell, katıldığı bir yayında bazı bilim insanlarını ve politikacıları hedefe koyarak "Aşının itibarını dünyanın geri kalanında yankılanacak şekilde zedelediler. Ellerinde ölen binlerce kişinin kanı var' dedi.

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AstraZeneca aşısı üzerinde çalışan Oxfordlu bilim insanı Profesör Sir John Bell, bilim insanlarının ve politikacıların aşının itibarını zedeleyerek muhtemelen yüz binlerce insanın ölümüne neden olduğunu iddia etti.

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'ELLERİNDE KAN VAR'

Bell katıldığı bir yayında çok sert ifadeler kullanarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi liderlerin eleştirel yorumlarının küresel olarak aşıya olan güveni sarstığını belirterek 'Ellerinde kan var' dedi.

Bell sözlerine şöyle devam etti;

"Bilim insanlarının ve politikacıların kötü davranışları muhtemelen yüz binlerce insanı öldürdü. Aşının itibarını dünyanın geri kalanında yankılanacak şekilde zedelediler. Bu yaptıklarıyla gurur duyamayacaklarını düşünüyorum."

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MACRON VE MERKEL'İ HEDEFE KOYDU

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşının kullanıma sunulduğu sıralarda AstraZeneca'yı 'yarı etkisiz' olarak nitelendirmiş ve İngiltere'nin onayı aceleye getirdiğini iddia etmişti. Macron'un sözleri İngiltere'de 'Brexit acısı' olarak nitelendirilmişti.

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Aynı dönemde Almanya Başbakanı olan Angela Merkel ise aşının 65 yaş üstü kişilerde etkinliğine ilişkin şüpheler olması nedeniyle aşının kullanılmayacağını açıklamıştı.

BİR ÇOK ÜLKEDE KULLANIMI DURDURULDU

Oxford/AstraZeneca aşısı pandemi süresince eleştirilerin ve tartışmaların hep odağında oldu. Aşının Birleşik Krallık'ta kullanıma sunulması sonrası çok nadir görülen kan pıhtılarına bağlantı ölümler ilaçla ilgili güvenilirlik tartışmalarına yol açtı.

Birleşik Krallık'ta hükümet 40 yaş altı için alternatifler sunulması gerektiğine karar verirken, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, Norveç, Bulgaristan, İzlanda ve Tayland gibi ülkeler de kan pıhtılarıyla bağlantılı korkular nedeniyle aşı kullanımını durdurmuştu.

Yasakların yoğunluğu, aşının Kongo ve Tayland gibi gelişmekte olan ülkelerde de geri tutulmasına yol açtı. Çoğu ülke AstraZeneca'yı sonunda yeniden onaylasa da tartışmalar bir çok kişinin aşıyı reddetmesine yol açtı.

TAKVİYE DOZLARDA DA TERCİH EDİLMEDİ

Aşı daha sonrasında Birleşik Krallık'taki düzenlenen 'takviye doz' kampanyasında da önemli bir rol oynayamadı. BBC, ülke genelindeki 37 milyondan fazla takviye dozun sadece 48 bininin AstraZeneca olduğunu açıkladı. 

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