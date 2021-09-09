Aşıda yeni dönem! Covid-19 ve grip aşısı bir arada

Pandemi sırasında yapılan son araştırmalar Covid aşılarında kullanılan tekniğin diğer virüslere de uygulanabileceğini gösterirken, daha güçlü aşılarının üretimi için şirketler düğmeye bastı.

COVİD-19 VE GRİP AŞISI BİR ARADA

Covid 19 aşılarının geliştirilmesine büyük yatırım yapan Ecza şirketi Novavax birleşik Covid-19 ve grip aşısının test çalışmalarına başlandığını duyurdu. Novavax Araştırma ve Geliştirme Başkanı Dr Gregory Glenn yaptığı açıklamada "Bu iki aşının kombinasyonu, sağlık sistemi için daha fazla verimlilik sağlayabilir ve tek bir hamle ile COVID-19 ve influenzaya karşı yüksek düzeyde koruma sağlayabilir." dedi.

İLK DENEMELER AVUSTRALYA'DA

Daily Mail'de yer alan habere göre, birleşik aşının ilk denemeleri Avustralya'da yapılacak. Araştırmacılar, çalışmadan en az sekiz hafta önce koronavirüs bulaşmış ya da onay almış COVID-19 aşısı olmuş 50 ila 70 yaşları arasında 640 kişiye şirketin COVID-19 ve grip aşısının güçlendirici bir kombinasyonunu uygulayacak.

HEM İNFLUENZA HEM DE KORONADAN KORUMA SAĞLADI

Novavax, Mayıs ayında mevsimsel birleşik grip ve COVID-19 aşılarının ortaya çıkan virüs varyantlarıyla mücadelede kritik olmasını beklediğini açıklamıştı. Yapılan çalışmalarda şirketin grip aşısı 'NanoFlu/NVX-CoV2373' hem influenza A hem de influenza B'ye karşı güçlü tepkiler ortaya çıkardı ve koronavirüse karşı da koruma sağladı.

Birleşik aşı için deneme sonuçlarının 2022'nin ilk yarısında sonuçlanması beklenirken şirket aynı zamanda COVID-19 aşısı için FDA'dan tam onay bekliyor.

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