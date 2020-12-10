Aşıda adaletsizlik: Yüzde 53’ünü zengin ülkeler aldı
Koronavirüs salgınında ortaya şimdi de aşı adaletsizliği sorunu çıktı. Dünya nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturan zengin ülkeler aşıların yüzde 53’ünü satın aldı.
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Uluslararası Af Örgütü, aşı adaleti örgütlenmesi olan Covax ve Adalet Şimdi gibi örgütlerin de bünyesinde bulunduğu The People’s Vaccine Alliance (Halkların Aşı İttifakı) oluşumu, zengin ülkeler ve düşük gelirli ülkeler arasında aşının temininde büyük bir adaletsizlik ortaya çıktığını açıkladı.
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Covax örgütlenmesi yaptığı çalışmalarla 700 milyon doz aşının en düşük gelirli 92 ülkeye dağıtımını garanti altına almış olsa da bu sayının yeterli olmayacağı belirtiliyor.
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KANADA 5 KATI SİPARİŞ VERDİ
Aşı İttifakı’na göre 70’e yakın düşük gelirli ülkede nüfusun yalnızca onda biri aşılanabilecekken, dünya nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturan zengin ülkeler mevcut aşıların yüzde 53’ünü satın almış durumda.
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Aşı İttifakı’nın tespitlerine göre zengin ülkeler, şu anda denemeleri tamamlanmamış ya da onay bekleyen aşıların kullanıma girmesi durumunda, nüfuslarına yetecek aşıyla yetinmeyip bunun üç katını stoklamış durumdalar.
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Bu ülkelerden Kanada’nın tüm nüfusunu 5 defa, İngiltere’nin ise 3 defa aşılayabilecek kadar doz aşı satın aldığı belirtiliyor.
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TEKNOLOJİ PAYLAŞIMI OLSUN
Ortaya çıkan adaletsizliğe karşı uluslararası kurumların ortaya koyduğu öneri ise aşı üreten firmaların teknolojilerini paylaşması.
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulacak bir teknoloji erişim havuzu aracılığıyla aşının üretim kapasitesinin arttırılmasının adaletsizliğin etkilerini ortadan kaldırabileceği düşünülüyor.
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Şu ana kadar yalnızca Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren AstraZeneca şirketi, aşıyı gelişmekte olan ülkelere kâr amacı gütmeden ulaştırmayı vaat etti.
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NETANYAHU HAVAALANINDA AŞILARI KARŞILADI
İsrail, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ilk teslimatını aldı.
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Dün Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na inen 100 bin doz aşı için düzenlenen teslim törenine katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bu aşıya inanıyorum. Önümüzdeki günlerde gerekli onayları alacağını umuyorum” dedi.
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Netanyahu ayrıca “İsrail halkına örnek olmak için” aşıyı ilk olarak kendisinin yaptıracağını söyledi.
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AŞILAMA 27 ARALIK’TA
Netanyahu akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında ise aşılamaya 27 Aralık’ta başlanacağını ilan etti.
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İsrail başbakanı, günlük 60 bin aşı yapma kapasitelerinin olduğunu da belirtti.
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8 milyon 655 bin nüfuslu İsrail, Pfizer/BioNTech ile geçtiğimiz ay imzaladığı anlaşmayla 8 milyon doz aşı sipariş etmişti.
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İsrail’de salgının başlangıcından beri 350 bin vaka ve 2.934 can kaybı kaydedildi.