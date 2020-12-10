Aşıda adaletsizlik: Yüzde 53’ünü zengin ülkeler aldı

Uluslararası Af Örgütü, aşı adaleti örgütlenmesi olan Covax ve Adalet Şimdi gibi örgütlerin de bünyesinde bulunduğu The People’s Vaccine Alliance (Halkların Aşı İttifakı) oluşumu, zengin ülkeler ve düşük gelirli ülkeler arasında aşının temininde büyük bir adaletsizlik ortaya çıktığını açıkladı.