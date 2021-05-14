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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 14.05.2021 - 09:10 | Son Güncelleme:

Aşı yaptırana piyango: 8.5 milyon TL verecekler

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Aşı yaptırana piyango: 8.5 milyon TL verecekler

ABD'nin Ohio eyaletinde aşı yaptırmayı teşvik etmek için 1 milyon dolarlık (8.5 milyon TL) piyango başlatıldı.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları dünyanın dört bir yanında devam ediyor.

Ancak hızla artan aşı karşıtlığı pandemi ile mücadelede oldukça büyük bir engel oluşturuyor.

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Bu duruma karşı ABD'de ilginç bir adım atıldı. ABD'nin Ohio eyaletinde aşı yaptırmayı teşvik etmek için 1 milyon dolarlık (8.5 milyon TL) piyango başlatıldı.

Yapılan resmi açıklama ile, koronavirüs aşısı olan 5 kişiye 1 milyon dolar verileceği duyuruldu.

Aşı yaptırana piyango: 8.5 milyon TL verecekler

Piyangoyu kazanan öğrencilerin ise 4 yıllık üniversite bursuna sahip olacağı açıklandı.

Açıklama Ohio Valisi Cumhuriyetçi Partili Mike DeWine’dan geldi.  DeWine’dan yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı aracılığıyla çekilişlerin 26 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

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DeWine bu tutarın federal koronavirüs yardım fonları tarafından ödeneceğini ifade etti.

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