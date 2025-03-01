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Aşı sonrası sendromu

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#ABD#Aşı#Sendrom
Aşı sonrası sendromu
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 07:00

ABD’de yapılan bir çalışmada, mRNA tabanlı COVID-19 aşılarının yan etkileri araştırıldı. ‘Aşılama sonrası sendromu’ olarak adlandırılan yan etkilerin başında beyin sisi, uykusuzluk, yorgunluk ve kulak çınlaması geliyor.

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Koronavirüs salgını döneminde sıkça tartışma konusu olan mRNA aşılarının olası yan etkileriyle ilgili yeni bir çalışma yapıldı. ABD’nin Yale Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü ve henüz bilimsel bir dergide yayımlanmamış olan çalışmaya göre, söz konusu aşılar “aşılama sonrası sendromu” (PVS) olarak adlandırılan ve çok uzun süre devam edebilen bazı sağlık sorunlarına yol açıyor olabilir. Araştırmacılara göre, temel belirtiler arasında kalıcı beyin sisi, egzersiz yapmada zorluk, uykusuzluk ve çarpıntı yer alıyor. Uyuşma, kulak çınlaması veya uğultusu, baş ağrısı, baş dönmesi ve yanma hissi de hastalar tarafından bildirilen diğer yaygın belirtiler.

Aşı sonrası sendromu

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TEK TEK İNCELENDİ

Yale Üniversitesi’nden immünobiyoloji profesörü Akiko Iwasaki ve ekibi, çalışma kapsamında Aralık 2022 ile Kasım 2023 arasında aşı sonrası sendromu yaşayan 42 kişiden ve bu sendroma sahip olmayan 22 sağlıklı kişiden kan örnekleri topladı. Aşı sonrası sendrom belirtileri, uzun COVID belirtileriyle büyük ölçüde örtüştüğü için, araştırmacılar ayrıca 134 uzun COVID hastası ve sağlıklı 134 kişi üzerinde de incelemeler yaptı.

VİRÜSLER AKTİF

Uzun COVID yaşayan bireyler gibi, aşı sonrası sendromu yaşayan kişilerde de vücutta yıllarca uykuda kalabilen ve halk arasında “öpücük hastalığı” olarak bilinen mononükleoz, multipl skleroz (MS) ve bazı diğer hastalıklarla ilişkilendirilen Epstein-Barr virüsünün yeniden aktif hale geldiği görüldü. Ayrıca koronavirüsün hücrelere tutunmasını sağlayan başak proteininin vücutta uzun süre kaldığı tespit edildi. Uzmanlar eldeki verilerin çok sınırlı olduğunu ancak daha fazla araştırma yapılması gerektiğine işaret eden bulgular elde edildiğini vurguluyor.

 

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#ABD#Aşı#Sendrom

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