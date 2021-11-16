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Aşı skandalı İngiltere'yi sarstı: 600 bin doz aşı bozulunca çöpe gitti!

#Koronavirüs#Aşı#İngiltere
Aşı skandalı İngiltereyi sarstı: 600 bin doz aşı bozulunca çöpe gitti

Koronavirüs salgınında vaka artışlarını ve ölümleri engelleyen ve salgının daha fazla yayılmasını durduran Kovid-19 aşıları şu an için elimizdeki tek ve en önemli silah olmayı sürdürüyor. Öte yandan aşı adaletsizliği de dünya çapında en büyük sorunlardan biri olmayı sürdürüyor. İngiliz basınının ortaya çıkardığı aşı skandalı ise durum göz önüne alındığında önemini artırıyor...

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İngiliz basınına yansıyan aşı skandalı ülkeyi ayağa kaldırdı! Independent gazetesinde yer alan habere göre ülkede 600 binden fazla doz aşı son kullanma tarihleri geçtiği için çöpe atıldı.

Olayı skandal boyutuna taşıyansa elbette İngiltere'nin ihtiyacından fazla satın aldığı aşıları zor durumda olan ve nüfusunu aşılayamayan fakir ülkelere dağıtma sözünü çiğnemiş olması oldu.

Aşıları boşa çıkaran ve İngiltere'de kullanılmamalarına sebep olansa hükümetin mayıs ayında aldığı ve AstraZeneca aşısının genç nüfusa uygulanmasını yasaklayan karar oldu. AstraZeneca aşısı belli bir yaşın altındaki insanlarda pıhtılaşmaya bağlı ciddi yan etkilere sebep olmuş, İngiltere'yle birlikte birçok Avrupa ülkesinde kullanımı sınırlandırılmıştı.

Hal böyle olunca 604 bin 400 AstraZeneca dozu ağustos ayı itibarıyla son kullanma tarihleri geçtiği için kullanılamaz duruma geldi ve çöpe atıldı. Bu rakamlar halkın haber alma hakkı çerçevesinde talep edilen verilerle doğrulandı.

Aşı skandalı İngiltereyi sarstı: 600 bin doz aşı bozulunca çöpe gitti

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İngiltere'de muhalefette yer alan İşçi Partisi hayat kurtarabilecek aşıların böyle büyük bir boyutta harcanmasını şoke edici diye tanımlarken fakir ülkelerde ön cephede savaşan sağlıkçıların aşıya ulaşamadıkları için hayatlarını tehlikeye atarken bizim aşıları çöpe atmamız tam anlamıyla utanç verici denildi.

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Geçtiğimiz haziran ayında yapılan G7 Zirvesi'nde İngiltere hükümeti fakir ülkelere 2022 yılının ortasına kadar 100 milyon doz aşı bağışlamayı taahhüt etmişti. Hali hazırda 20 milyon doz aşı ülke dışına gönderildi. 

Öte yandan İngiltere'nin bu sözünü tutabilmesi için bağışları ikiye katlaması yani ayda 5,1 milyon doz bağıştan 11,5 milyon doza çıkması gerekiyor.

Aşı skandalı İngiltereyi sarstı: 600 bin doz aşı bozulunca çöpe gitti

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, durumun tam bir skandal olduğunu söylerken bunun sadece buzdağının görünen kısmı olduğunun da altınız çizdi. Oxfam, bu yılın sonuna kadar G7 ülkelerinin aşı stokundan en az 100 milyon dozun çöpe gideceğini öngörüyor. Bu korkunç rakamın 2022 yılı ortasına kadar 800 milyonu bulabileceği söyleniyor.

Bu aşı milliyetçiliği durumu DSÖ tarafından da sıkça dile getirilmiş ve gelişmiş ülkelerin nüfuslarından çok daha fazla aşıyı stoklaması ve kamu tarafından fonlanan dev ilaç şirketlerinin kar artımını düşünerek fakir ülkeleri hiçe sayması eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Uzmanlar bu durumun hem çok sayıda can kaybına hem de salgının uzamasına sebep olduğunu vurgulamaya devam ediyor.

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Aşı skandalı İngiltereyi sarstı: 600 bin doz aşı bozulunca çöpe gitti

İngiltere'de 46 milyon kişi iki doz aşı oldu. 12,6 milyon kişi ise üçüncü hatırlatma doz aşısını olmuş durumda. Öte yandan fakir ülkelerde tam aşılanma oranı yüzde 2'lerde kalırken yüzde 96'lık bir kesim ilk doz aşısını olabilmeyi bekliyor.

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