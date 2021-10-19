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Aşı sertifikalarına koydukları fotoğraf ülkeyi karıştırdı

#Hindistan#Koronavirüs#Aşı Sertifikası
Aşı sertifikalarına koydukları fotoğraf ülkeyi karıştırdı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasında Başbakan Narendra Modi'nin fotoğrafını istemeyen bir vatandaşın dilekçesini gelecek hafta görüşecek.

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BBC'deki habere göre, Peter M. isimli kişinin "temel haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle Modi'nin fotoğrafı olmayan yeni bir sertifika istediği belirtildi.

62 yaşındaki bilgi edinme hakkı aktivisti ve Hindistan'ın ana muhalefetteki Kongre partisinin üyesi Peter M, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sertifikama fotoğrafını koyarak vatandaşların özel alanına giriyor." ifadesiyle anayasaya aykırı olduğunu belirttiği bu "utanç verici" eyleme bir an önce son verilmesi gerektiğini savundu.

Peter M, "Demokrasiye uygunsuz ve kesinlikle ulusa ya da herhangi bir bireye faydası yok." dedi.

TEPKİ YAĞDI...

Hindistan Sağlık Bakanlığınca verilen aşı sertifikalarında, aşı olanların kişisel bilgilerinin yanı sıra İngilizce ve yerel dillerde iki mesajla Modi'nin fotoğrafı da yer alıyor.

Ağustosta Sağlık Bakanı Bharati Pravin Pawar, söz konusu fotoğraf ve mesajlarla kamu yararının güdüldüğünü söyledi.

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Sertifikadaki mesajların "vaaz vermek dışında başka bir şey olmadığını" savunan Peter M, fotoğrafın ve bunların propaganda aracı olarak kullanıldığını söyledi.

Federal ve eyalet hükümetlerine cevap vermesi için iki hafta süre veren Kerala Yüksek Mahkemesi, Modi'nin fotoğrafını aşı sertifikasında istemeyen Peter M'nin dilekçesini gelecek hafta gündemine alacak.

Öte yandan Başbakanın aşı sertifikasındaki fotoğrafı, siyasi rakipleri tarafından da eleştiri konusu oldu. Muhalefet tarafından yönetilen birkaç eyalette, fotoğrafın eyaletin siyasi liderinin resimleriyle değiştirdiği bildirildi.

Son zamanlarda, Yüksek Mahkemenin itirazları üzerine Modi'nin resminin yer aldığı bir hükümet reklamı da resmi mahkeme e-postalarından kaldırıldı.

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#Hindistan#Koronavirüs#Aşı Sertifikası

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