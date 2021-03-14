Aşı pasaportunda son kararı AB liderleri verecek

Önerinin genel hatları büyük ölçüde netleşirken kartlara sadece Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onay verdiği aşıların mı yoksa henüz bu onayı almamış olanların da mı yükleneceği tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Pandemi sırasında AB içinde seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasını engelleme amaçlı uygulama konusunda nihai kararı liderler verecek.

SADECE ONAYLI AŞILAR MI

Son günlerde AB Komisyonu üyelerinin çeşitli toplantılarda verdikleri mesajlar, ibrenin EMA onaylı aşılardan yana olduğu algısı yaratıyor. Bununla birlikte öneriye ilişkin ilk taslakta, kartta EMA onaylı aşılar ile üye ülkelerin acil kullanım izni verdiği aşıların yer alacağı belirtiliyordu. Gelinen aşamada ise seyahat yasaklarının sadece EMA onaylı aşıları olanlara mı yoksa üye ülkeler tarafından tek taraflı olarak devreye sokulanlar için de mi kaldırılacağı konusunda kararı liderlere bırakan bir yazım söz konusu. Macaristan, Slovakya ve Çekya, EMA onayı almamış aşıları da kullanıyor.

TEK KRİTER AŞI DEĞİL

Aşı pasaportuna ilişkin netleşen en önemli unsur ise aşının tek kriter olmayacağı. Kartlara, kişinin aşı olup olmadığı, olduysa hangi aşıyı olduğu, negatif PCR test sonuçları ve antikor düzeyi de yüklenecek. Aşının zorunlu olmaması ve herkesin aşıya erişiminin olmaması aşının tek kriter olmasının önündeki en önemli engeller. Bazı AB ülkeleri Birlik içi seyahat kısıtlamalarının yanı sıra üçüncü ülkelerden yapılacak seyahatlere ilişkin de gevşetme sağlanması için baskıyı artırmaya başladı.

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