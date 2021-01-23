Aşı pasaportuna destek yok

Koronavirüs salgınıyla mücadelede koordinasyonu sağlamak amacıyla dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle toplanan Avrupa Birliği (AB) liderleri, tıbbi gereklilik olan aşı sertifikasının bazı ülkelerin talep ettiği gibi seyahatleri kolaylaştıran aşı pasaportuna dönüştürülmesine destek vermedi. Bu adım için erken olduğu görüşü öne çıktı ve ileride, oluşacak ortam da dikkate alınarak, derinlemesine değerlendirme yapılmasına karar verildi.

‘CEVAPSIZ SORULAR VAR’

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, aşı sertifikasının farklı avantajlar sağlayacak şekilde kullanılması konusunda dikkate alınması gereken farklı değişkenler ve cevapsız sorular olduğunu söyledi. Von der Leyen, cevapsız sorulara örnek olarak aşılanmış kişilerin virüs bulaştırıp bulaştırmadığını, aşının ne kadar süre etkili olduğunu, aşıya erişimi olmamış kişilerin haklarının ve kişisel verilerin nasıl korunacağını gösterdi. Toplantıdan çıkan kararlar bağlamında AB’nin şu aşamada atacağı adımlardan bazıları şunlar:

İç ve dış sınırlar açık kalmaya devam edecek. Bununla birlikte zorunlu olmayan seyahatlere yönelik kısıtlamalar gündeme gelebilecek. Gerekli olmayan AB içi ve dışı seyahatler için güçlü şekilde caydırma politikası uygulanacak.

Salgının bulaşma oranının çok yüksek olduğu bölgeler haritada koyu kırmızı olarak renklendirilecek. Buralardan gelecek kişilerin hem seyahatten önce test yaptırması hem de seyahat sonrasında karantinaya girmesi gerekebilecek.

AB sınırları dışından geleceklerden de yolculuk öncesi negatif PCR test sonucu talep edilebilecek.

Aşıya erişimi sınırlı ülkelere AB stoklarından katkı sağlanacak.

AB liderleri, aşı üreten şirketlere de taahhütlere uyma uyarısı yaptı.

DAĞITIM SORUNU BÜYÜYOR

AB liderleri aşılamanın hızlandırılmasını isteseler de alanda sürece ilişkin ciddi sorun yaşanıyor. Pfizer/BioNTech aşısının dağıtımında yaşanan aksama bazı ülkelere planlanandan yüzde 50 oranında daha az aşı gönderilmesine neden oldu. Romanya, Polonya ve Danimarka bu durumdaki ülkeler. İtalya aksama nedeniyle yasal süreç başlatmayı değerlendiriyor.