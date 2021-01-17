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Dünya
Haber Giriş: 17.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşı pasaportu olmaz

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Aşı pasaportu olmaz
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, koronavirüs salgını nedeniyle ‘küresel acil durumun’ sürmesi gerektiğini belirtirken, uluslararası seyahat için aşı pasaportu getirilmesi önerilerine destek vermedi.

Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Cenevre’deki basın toplantısında bir soru üzerine “seyahat eden kişiler için aşı olduğunu kanıtlayan belge bulundurması şartını” tavsiye etmediğini vurguladı.

AŞI SAYISI ÇOK SINIRLI

DSÖ, aşıların etkinliği ve sınırlı sayıda insana aşı yapılmış olmasından dolayı aşı pasaportunu tavsiye etmiyor. Avrupa Birliği’nde koronavirüse karşı aşılanmanın belgelenmesi için bir standart getirilmesi ve insanların daha rahat seyahat etmesi için ‘aşı pasaportu’gündeme gelmişti. AB liderlerinin bu konuyu 21 Ocak’taki telekonferans toplantısında ele alması bekleniyor. Bazı ülkeler bu girişimi desteklerken, insan hakları savunucuları ayrımcılık yaratacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

PFIZER ALARMI

Norveç'te BioNTech&Pfizer aşısı uygulanan ileri yaştaki 23 kişinin bir süre sonra hayatını kaybetmesi endişelere neden oldu. Norveç İlaç Ajansı (NoMA) Baş Fizikçisi Sigurd Hortema, “Raporlar, mRNA aşılarının ateş ve mide bulantısı gibi genel yan etkilerinin, zayıf durumdaki bazı hastalarda ölümcül sonuca katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor” dedi. Belçika’da da aynı aşıyı olan 82 yaşındaki bir kişi 5 gün sonra öldü. Avrupa’dan peş peşe gelen ölüm haberleri sonrası konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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